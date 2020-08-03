2020 yılında Türkiye'de yollara çıkan 14 otomobil

2020 yılında ülkemizde satışa çıkan 14 yeni otomobil modelini sizler için listeledik.

Koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan otomobil üreticileri, her ne kadar gecikme yaşansa da yeni araçlarını piyasaya sürmeye devam etti.

Bu modellerden bazıları Türkiye yollarına çoktan çıkarken, bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor.

Gelin şimdi hep birlikte, 2020 yılında Türkiye'de satışa çıkan 14 farklı otomobile göz atalım.

1. SKODA SCALA

Çek otomobil üreticisi Skoda'nın kompakt modeli Scala, Rapid modelinin yerine Türkiye pazarına giriş yaptı.

Scala'da 115 beygir güç üreten 1.0 TSI, 150 beygir güç üreten 1.5 TSI benzinli motorlar ve 115 beygir güce sahip 1.6 TDI dizel motor seçenekleri yer alıyor. Ayrıca bu motor seçeneklerinin hepsine 7 ileri DSG otomatik şanzıman eşlik ediyor.

Elite ve Premium donanım seviyeleriyle sunulan Scala'da; LED farlar, 3D dinamik sinyal lambaları, 8 inç multimedya sistemi, ambiyans aydınlatması ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler de yer alıyor.

Skoda’nın “Simply Clever” Akılcı Çözümleriyle donatılan Scala’da, ayrıca dijital gösterge paneli, kablosuz telefon şarj ünitesi, anahtarsız çalıştırma sistemi, elektrikli sürücü koltuğu ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar da tercih edilebiliyor.

Yeni Skoda Scala, 189 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu. Elite paket ve 1.6 litre hacimli TDI motorla donatılan Scala ise 238 bin 400 TL'ye alınabiliyor.

2. SKODA KAMIQ

Çek otomobil üreticisi Skoda'nın B-SUV segmentindeki yeni modeli 2020 Kamiq, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle ülkemize giriş yaptı.

Geçtiğimiz yılın başında resmi olarak tanıtılan Skoda Kamiq, Volkswagen Grubu’nun MQB platformunu kullanıyor.

Ülkemizde ilk başta yalnızca Premium donanım paketiyle satılacak olan Skoda Kamiq modelinde 3 motor seçeneği bulunuyor.

Giriş seviyesinde 115 beygir güç üreten 1.0 litre TSI ünite yer alıyor.. Onun üzerinde ise diğer bir benzinli seçenek olan 150 beygirlik 1.5 litre TSI ACT mevcut.

Dizel tarafında ise 115 beygirlik 1.6 litre TDI ünite mevcut. Skoda Kamiq’in tüm motor seçenekleri 7 ileri DSG ile satın alınabiliyor.

Skoda'nın yeni SUV modeli Kamıq, ülkemizde 197 bin 600 liradan başlayan lansman fiyatlarıyla satışa sunuldu.

3. FORD KUGA

Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olan Kuga'nın yeni versiyonu Türkiye pazarına giriş yaptı.

Yeni Ford Kuga, 1.5 litre EcoBoost benzinli, manuelin yanı sıra yeni sekiz vitesli otomatik şanzımanla da kombine edilebilen 1.5 litre EcoBlue dizel, Akıllı 4x4 Çekiş Sistemi ile sunulan 2.0lt Ecoblue dizel ve 2.5 litre PHEV benzinli motor seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak.

6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri ile sunulacak olan Kuga'nın 1.5 litre EcoBlue dizel motoru 120 PS güç - 300 Nm tork üretiyor ve 4,2- 4,5 lt/100 km yakıt tüketimi ile 109 – 119 gr/km CO2 emisyon değerleri sunuyor.

1.5 litre EcoBoost motor ise 120 PS güç ve 240 Nm tork üretiyor ve 5,6 lt/100 km yakıt tüketimi ile 127gr/km CO2 emisyon değerine sahip.



Yeni Kuga, yerini aldığı nesil ile kıyaslandığında 44 mm daha geniş, 89 mm daha uzun ve 20 mm daha fazla dingil mesafesine sahip.

Yeni boyutlar önceki nesil ile kıyaslandığında 6 mm daha alçak olan tavan yüksekliğine karşın ön ve arka koltuk yolcularına daha fazla omuz mesafesi ve baş mesafesi sunuyor.

Yeni Ford Kuga'nın fiyatı ise 269 bin 300 TL’den başlıyor.

4. FORD PUMA

Ford'un Crossover segmentindeki yeni modeli Ford Puma, Style' ve 'ST-Line' donanımları ile ülkemizdeki otomobil severler ile buluştu.

Yeni Ford Puma, ‘Style’ donanımda 1.0lt EcoBoost 95PS PS Benzinli 6 ileri manuel ve 1.0L Ecoboost 125PS 7 ileri otomatik seçenekleri ile ülkemizde satışa çıktı.

‘ST-Line’ donanımda ise 1.0L EcoBoost Hibrit 155PS 6 ileri manuel seçeneği yer alıyor.

Hem 1.0-litre EcoBoost hem de EcoBoost Hibrit motorlarda, endüstride bir ilk olan Ford’un üç silindirli motorda silindir kapatma özelliği bulunuyor.

Bu özellik güç gereksiniminin olmadığı durumlarda üç silindirden birini sadece 14 milisaniyede kapatıyor veya tekrar devreye sokabiliyor.

EcoBoost Hibrit teknolojisinde küçük hacimli benzinli motoru elektromotor destekliyor. Puma’nın 1,0 litre EcoBoost benzinli motoruna kayışla bağlanan 11,5 kW gücünde entegre bir marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor.

İlave torkun katkısıyla 155 PS’lik versiyon 5,6 lt/100 km yakıt tüketimine ve 127 gr/km CO2 emisyon salım değerine ulaşıyor.

125 PS gücündeki 1.0-litre EcoBoost benzinli motor WLTP normuna göre 138 gr/km CO2 emisyon ve 6,1 lt/100 km yakıt tüketimi değerlerine sahip.

Bu motor ayrıca yedi kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla da kombine edilebiliyor.

Yeni Ford Puma, 192 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla ülkemizde satışa çıktı.

5. MERCEDES BENZ GLB

Premium kompakt SUV sınıfında yedi kişilik oturma kapasitesine sahip ilk modeli Mercedes 2020 GLB, haziranda ülkemize geldi.

Yükseltilmiş tavan rayları, alt ve yan koruma detayları ile off-road genlerini taşıyan tasarım, güçlü ve fonksiyonel yeni bir SUV olan Mercedes-Benz 2020 GLB, çok yönlü bir kullanım sunuyor.



2020 GLB, Mercedes-Benz markasının yedi koltuklu oturma düzeni sunan ilk kompakt sınıf modeli. Diğer yedi koltuklu modellerde olduğu gibi üçüncü koltuk sırasında iki adet bağımsız koltuk kullanıma sunuluyor.

EASY-ENTRY kolay giriş sistemi sayesinde arka kapılardan üçüncü koltuk sırasına rahatlıkla erişim imkanı sağlanıyor.

163 HP’lik turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu 2020 Mercedes-Benz GLB, 406 bin TL’den başlayan Progressive donanım paketine ve 446 bin 600 TL'den başlayan AMG donanım paketine sahip.

6. MERCEDES BENZ GLA

Avrupa'da birkaç motor seçeneği olsa da Türkiye'de ilk olarak GLB'de olduğu gibi tek ünite sunacak GLA'nın kaputu altında, turbo beslemeye sahip 1.33 litre hacimli, benzinli bir motor görev yapıyor.

163 beygir güç, 250 Nm tork üretebilen motor; 7 ileri vitesli, çift kavramalı, yarı otomatik şanzımanla gücü ön aksa aktarıyor.

Otomobilin iç tasarımına baktığımızda ise büyük bir sürpriz bulunmuyor. Mercedes modellerinin tamamında standartlaşan dizilim bu araçta da kendisine yer buluyor.

Kardeşi GLB gibi iki donanım seçeneğiyle satılacak olan GLA, Progressive donanım paketiyle 412 bin 500 TL'ye satılacak.

Otomobili AMG donanımıyla satın almak için ise 454 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekecek.

7. LAND ROVER DEFENDER

İlk olarak Defender 110 versiyonuyla Türkiye’deki otomobil severlerle buluşacak olan Yeni Land Rover Defender’da, 240 HP güç üreten D240 2.0 litrelik dizel motorla birlikte; S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği bulunuyor.

Yeni Defender 110, opsiyonel olarak sunulan 5 + 2 oturma seçeneği ile kalabalık seyahat imkanının yanında, ikinci sıra koltukların arkasında 1.075 litre, ikinci sıra katlandığında ise 2.380 litreye kadar geniş bir yük alanı sunuyor.

Ayrıca, daha fazla eşya taşımak istendiği zaman araçtaki üçüncü kişinin rahat bir yolculuk yapabilmesi için ön tarafta üç kişilik bir oturma düzeni de opsiyonel olarak sunulan özellikler arasında yer alıyor.

İlk olarak Defender 110 versiyonuyla Türkiye’deki otomobil severlerle buluşacak olan Yeni Land Rover Defender’da, 240 HP güç üreten D240 2.0 litrelik dizel motorla birlikte; S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği bulunuyor.

Yeni Defender 110, opsiyonel olarak sunulan 5 + 2 oturma seçeneği ile kalabalık seyahat imkanının yanında, ikinci sıra koltukların arkasında 1.075 litre, ikinci sıra katlandığında ise 2.380 litreye kadar geniş bir yük alanı sunuyor.

Ayrıca, daha fazla eşya taşımak istendiği zaman araçtaki üçüncü kişinin rahat bir yolculuk yapabilmesi için ön tarafta üç kişilik bir oturma düzeni de opsiyonel olarak sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Yeni Defender'ın Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

Defender DSE - 1 milyon 135 bin 719 TL

Defender HSE - 1 milyon 256 bin 521 TL

Defender First Edition - 1 milyon 304 bin 842 TL

8. RENAULT CLIO

Yeni Clio, Türkiye'de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile satışta.

Yeni Clio'nun motor seçenekleri arasına yeni 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ekleniyor. Yenilenen Clio, beş benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile (benzinli manuel 1.0 SCe 65bg ve 75 bg, turbo 1.0 TCe 100 bg/benzinli otomatik turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg/dizel manuel: 1.5 dCi 85 bg ve 1.5 dCi 115 bg) müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Renault Grubu, aynı zamanda 2020 yılından itibaren ilk defa "E-TECH" adını verdiği hibrid motorunu pazara sunacak. Valencia turuncu ve Seladon mavi, yeni Clio'nun lansman renkleri arasında yer alıyor.

Yeni Clio'nun başlangıç fiyatı ise 121 bin TL.

9. LEXUS RX

Otomobilleri Japon otomotiv devi Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus, genellikle üsr seviye otomobilleriyle belirli bir kesime hitap ediyor. Şirket, 2020 RX SUV modelini Türkiye'de satışa çıkardı.

Lüks SUV modeli, özellikle geniş aileler için fazladan koltuk seçeneği sunuyor. Araç, 5 kişilik versiyonunun yanı sıra RX L ismiyle 6 ve 7 kişilik modellere de sahip.

Lexus’un RX SUV serisinde; 2.0 litre hacimli, turbo motora sahip 238 beygir ve 340 nm tork üreten RX 350 ile birlikte, kendi kendini şarj edebilen hibrit bir motora sahip model de bulunuyor.

RX’in 450h modelinde bulunan 3.5 litre hacimli, direkt enjeksiyonlu V6 motor, elektrikli motorla birleşerek 313 beygir güç üretebiliyor.

Lexus’un yüksek fiyatlı SUV modeli, Lexus Safety Sytem+ özellikleriyle geliyor. Bu özellik, kaza yaşanmasını engellemeye çalıştığı gibi kazaların şiddetini de azaltabiliyor.

Ayrıca araçta, yayaları ve bisikletlileri algılayan ön çarpışma sistemi de bulunacak. Eğer sizler de Lexus RX SUV’i satın almayı düşünüyorsanız, Türkiye’de 801 bin TL’den başlayan fiyatlarla Ankara ve İstanbul showroomlarında aracı bulabilirsiniz.

10. TOYOTA COROLLA HATCHBACK

Toyota uzun yıllar boyunca hatchback modelini Auris adıyla satışa sunmuştu. Ancak yeni Corolla ailesi bu geleneği bozdu ve hatchback modeli Corolla adıyla 2020 model olarak geri döndü.

Toyota Corolla Hatchback 195 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınaibiliyor.





MINI Electric, 184 beygir güç ve 270 Nm tork üreten motoru ile 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede ve 0-100 km/s hızlanmasını ise 7.3 saniyede tamamlıyor.

MINI Electric 323 bin 613 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

12. BMW 2 GRAN COUPE





2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe modeli Türkiye'de satışta. Model 338 bin 100 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

BMW 2 serisi Gran Coupe, 218i ve 216d olarak benzinli ve dizel motor ünitesiyle alınabiliyor. Aracın benzinli ünitesi, 1.5 litrelik üç silindirli 140 beygir güç ve 2020 Nm tork değerinde. Dizel motor ünitesinde ise 1.5 litrelik üç silindirli 116 beygir güç ve 270 Nm tork sunuluyor.

13. HYUNDAI i10





Tamamı atmosferik iki farklı motor seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkan araç 1.0 v 1,2 litrelik ünitelerin yanında üç farklı donanım paketiyle geliyor. Mart ayında kampanyalı başlangıç fiyatı 108 bin 300 TL olan i10’un günümüz itibarıyla da bu seviyesinde herhangi bir değişim gözlemlenmiyor. Aracın en üst paketinde ise rakam 139 bin 800 TL’ye kadar yükseliyor.

14. OPEL CORSA

Opel'in küçük sınıftaki temsilcisi Türkiye’de 1 Mart’ta satışa sunuldu. Bugüne kadar üretilen en verimli, modern ve dinamik Corsa’nın dünya tanıtımı ise Eylül 2019’da Frankfurt Otomobil Fuarında yapıldı.

Yeni aracın motor özellikleri ise benzinli ve dizel olmak üzere iki seçenekle satışa sunuldu. Dizel araç, 102 beygir güçte ve 1.5 L turbo dizel motora ve 6 ileri şanzımanla geliyor.

Aracın benzinli versiyonu ise 8 ileri otomatik şanzımana ve 100-130 beygir güce sahip.

Benzinli motor 1.2 PureTech ünitesine ve 1.2 turbo benzinli ünite seçeneklerini de barındırıyor.



Yeni Corsa Türkiye'de 137 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.