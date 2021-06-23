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    2020'de elektrikli araç satışları 3 milyonu aştı

    Dünyada satılan elektrikli araç sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 41’lik rekor artışla 3 milyon adet oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 09:11
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    2020'de elektrikli araç satışları 3 milyonu aştı

    Birçok otomobil üreticisi son yıllarda elektrikli araç pazarına dev yatırımlar yaparken, bu otomobillere ilgi giderek artıyor.

    Elektrik enerjisi kullanımının ısıtma, soğutma, pişirme gibi alanların yanında ulaşımda da artması elektrikli araç, şarj ünitesi ve batarya gibi teknolojilerin gelişmesine yardımcı oluyor.

    3 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ SATILDI

    Küresel otomotiv endüstrisi, salgın nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 16 daralmasına rağmen, dünyada satılan elektrikli araç sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 41’lik rekor artışla 3 milyon adet oldu.

    Toplam elektrikli kamyonet, kamyon ve otobüslerin sayısı da yaklaşık 1 milyona ulaştı. Bu dönemde halka açık hızlı ve yavaş şarj ünitesi sayısı 1 milyon 300 bin oldu.

    2020 de elektrikli araç satışları 3 milyonu aştı #1

    AVRUPA'DA SATIŞLAR YÜZDE 137 ARTTI

    Avrupa'daki elektrikli araç satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 137 arttı ve toplam 1 milyon 395 bin elektrikli araç satıldı.

    Avrupa'daki satışların artmasında yeni elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesi, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla bu alanda sağlanan teşvikler ve arzdaki büyüme etkili oldu.

    2021 HEDEFİ: 4,6 MİLYON

    Küresel elektrikli araç satışlarının bu yıl 4,6 milyon seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu yılki büyümede ise Kuzey Amerika ve Çin'in öncü olması bekleniyor.

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