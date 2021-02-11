2020'de elektrikli araç satışları 3,2 milyona ulaştı

Dünyada geçen yıl elektrikli araç satışları, bir önceki yıla göre rekor artışla 3,2 milyona çıktı. Satışların yüzde 84,4'ü Avrupa ve Çin'de gerçekleşti.

Birçok otomobil üreticisi son yıllarda elektrikli araç pazarına dev yatırımlar yaparken, bu otomobillere ilgi giderek artıyor.

Gelen verilere göre, geçen yıl dünya genelinde otomotiv satışları bir önceki yıla göre yüzde 14 geriledi. Ancak elektrikli araçlar, pek de koronavirüs salgınından etkilenmişe benzemiyor.

Küresel elektrikli araç satışları, koronavirüs nedeniyle geçen yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre azalmasına rağmen, Temmuz 2020 itibarıyla patlama yaşadı.

2020'DE SATIŞLAR YÜZDE 43 ARTTI

Özellikle ekim, kasım ve aralık aylarında küresel elektrikli araç satışları aylık bazda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

Böylece, geçen yıl elektrikli araç satışları, 2019'da satılan 2,1 milyona araca göre yüzde 43 ile rekor seviyede artarak 3,2 milyon adet oldu.

AVRUPA'DA SATIŞLAR YÜZDE 137 ARTTI

Avrupa'daki elektrikli araç satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 137 arttı ve toplam 1 milyon 395 bin elektrikli araç satıldı.

Avrupa'daki satışların artmasında yeni elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesi, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla bu alanda sağlanan teşvikler ve arzdaki büyüme etkili oldu.

Çin'de geçen yıl satılan 1 milyon 337 bin elektrikli araç bir önceki yıla göre yüzde 12 yükseldi. Böylece, dünyadaki toplam elektrikli araç satışlarının yüzde 84,4'ü Avrupa ve Çin'de gerçekleşti.

ABD'de 2020'de satılan elektrikli araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 328 bin oldu. Kalan yaklaşık 149 bin elektrikli araç ise diğer ülkelerde satılırken, Japonya, Kanada ve Avustralya'da elektrikli araç satışları düştü.

2021 HEDEFİ: 4,6 MİLYON

Küresel elektrikli araç satışlarının bu yıl 4,6 milyon seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu yılki büyümede ise Kuzey Amerika ve Çin'in öncü olması bekleniyor.