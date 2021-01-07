2020'de Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Volkswagen ilk üçe giremedi

2020'de Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Volkswagen ilk üçe giremedi

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2020'de en çok satan otomobil markaları belli oldu. Alman üretici Volkswagen ise ilk üçün dışında kaldı.

Koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği ekonomik sorunlar, dolar kuru ve ÖTV artışı nedeniyle ülkemizdeki araç fiyatları zirve yapmış durumda. Ancak buna rağmen Türk otomotiv sektörü, 2020'de oldukça iyi satış rakamlarına ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

EN ÇOK SATAN 5 MARKA

ODD raporundan derlenen verilere göre, geçen yıl binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında ilk 3 sırada Türkiye'de üretim yapan markalar yer aldı.

Fiat, 137 bin 325 adetle satışlarda başı çekerken, ardından 101 bin 534 adetle Renault ve 92 bin 487 adetle Ford sıralandı.

VOLKSWAGEN İLK ÜÇE GİREMEDİ

Geçtiğimiz yıl ilk üçte yer alan ve Türkiye'de üretim tesisi bulunmayan Volkswagen (VW), 64 bin 776 adetle dördüncü sıraya geriledi. Peugeot ise 43 bin 674 adetlik satışla beşinci sırada kendine yer buldu.

Bildiğiniz gibi Volkswagen, Türkiye'de üretim yapmak için Ekim 2019'da 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile Manisa'da şirket kurmuş, ardından yatırımdan vazgeçerek tasfiye kararı almıştı.





OTOMOBİLDE İLK 5

Türkiye'de geçen yıl hafif ticari hariç en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 98 bin 900 adetle Renault oldu.

Renault'yu, 92 bin 364'le Fiat ve 52 bin 740'la da VW izledi. Toyota, bu dönemde 38 bin 958 satışla dördüncü, Peugeot da 36 bin 589 satışla beşinci sırada yar aldı.

HAFİF TİCARİDE İLK 5

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise geçen yıl 64 bin 891 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 44 bin 961 satışla Fiat ve 12 bin 36 adetle de VW izledi.

Bu dönemde Peugeot 7 bin 85'le en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördüncü, Citroen de 5 bin 226 adetle beşinci oldu.

Öte yandan, otomobil pazarında segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 87,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.