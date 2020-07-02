2020'nin en değerli otomobil markası belli oldu

2020'nin en değerli otomobil markası belli oldu

BrandZ tarafından her yıl gerçekleştirilen en değerli 100 küresel marka raporunda, Toyota zirvede yer aldı.

23 binden fazla markayı karşılaştırarak 31 ülkede 650 binden fazla tüketiciden veri toplayan Brandz, her yıl olduğu gibi bu yıl da en değerlü küresel marka raporunu yayınladı.

Rapora göre otomobil sektöründe tüm rakiplerini geride bırakan Japon otomobil üreticisi Toyota, en değerli otomobil markası oldu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın 2019 yılında 29 bin 151 milyar dolar olan marka değeri, 2020 yılında 28 bin 388 milyar dolar oldu.





Söz konusu araştırmada; Toyota'nın hibrit ürünleri, hidrojen yakıt hücreli araçlar üzerinde yaptığı yenilikler ve farklı mobilite çözümlerine odaklanması en değerli marka seçilmesinde etkili oldu.

1997 yılından bu yana 16 milyon adete yaklaşan hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak görürken, bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor.

