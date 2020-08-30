2020'nin ilk yarısında en çok satılan binek otomobil Toyota Corolla oldu

2020'nin ilk yarısında en çok satılan binek otomobil Toyota Corolla oldu

Toyota, pandemi döneminin de yaşandığı 2020 yılının ilk 6 ayında, global otomobil pazarında Corolla modeli ile zirvede yer almayı başardı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle 2020'nin ilk yarısında otomobil üreticileri oldukça zor durumda kaldı.

Toyota ise bu dönemde, global otomobil pazarının zirvesine iki modelini yerleştirmeyi başardı.

Toyota Corolla modeli, 2020 yılının ilk 6 ayında dünyanın en çok satılan binek otomobil modeli olarak yine ilk sıraya yerleşirken, RAV4 modeli ise toplam pazarda ilk 3 arasında yer alarak SUV segmentinde liderliğini devam ettirdi.

1966 yılından bu yana dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Toyota Corolla, 2020 yılının ilk 6 ayında en yakın rakibini 167 bin 354 adet farkla geçerek dünya toplam otomobil pazarındaki liderliğini sürdürdü.

TOYOTA COROLLA 600 BİN ADET SATTI

Türkiye'de de hibrit versiyonuyla birlikte üretilip, dünyanın çok sayıdaki ülkesine ihraç edilen Toyota Corolla, 2020 yılının ilk yarısında 600 bin 693 adetlik satışa ulaştı.

Bunun yanında SUV segmentine adını veren Toyota RAV4 ise aynı dönem içinde global pazarda gerçekleştirdiği 429 bin 758 adetlik satışıyla global satışlarda ilk 3 arasında yerini aldı.



Toyota, Corolla ile dünya sıralamasında liderliğini sürdürürken, lüks segmentin başarılı temsilcisi Camry de global otomobil satışlarında ilk 10'da yer alarak dikkatleri üzerine topladı.

İLK 10'DA 3 TOYOTA MODELİ

Böylelikle ilk 6 aylık global otomobil satışları sıralamasında ilk 10 sıra içinde Corolla, SUV segmentinin lideri RAV4 ve Toyota'nın lüks segmentteki temsilcisi Camry ile birlikte 3 Toyota modeli bulunuyor.