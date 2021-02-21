2021 Audi A3 Türkiye fiyatı belli oldu

Alman otomotiv üreticisi Audi’nin kompakt sınıftaki temsilcisi A3, Türkiye'de satışta. İşte otomobilin fiyatı ve özellikleri...

Geçtiğimiz yıl içerisinde tanıtılan Audi’nin kompakt sınıftaki temsilcisi A3, iki farklı gövde tipiyle Türkiye'de yollara çıkıyor.

Sportback ve Sedan olmak üzere satışa sunulan yeni A3, 1.5 litrelik 4 silindirli TFSI ve 1 litrelik 3 silindirli TFSI motor seçenekleri ve iki farklı donanım seviyesiyle geldi.

AUDI A3 SPORTBACK

Audi A3 Sportback, 4,34 metre uzunluğu ve 1.82 metre genişliğiyle, önceki modele kıyasla 3 santimetreden biraz fazla büyümüş durumdayken, 1.45 metre yüksekliğe sahip modelin 2.64 metrelik aks mesafesi ise değişmeden kaldı.

Ayrıca otomobilin 380 litrelik bagaj alanının arka koltuk sırasının yatırılmasıyla bin 200 litre hacme ulaştığı belirtildi.

AUDI A3 SEDAN

Yeni Audi A3 Sedan'ın ise, A3 Sportback'ten 15 santimetreden daha uzun olduğu ve diğer tüm boyutları aynı olan bu karoserin bagaj kapasitesinin de 425 litre olduğu açıklandı.

A3 Sportback elektrikli açılır/kapanır, A3 Sedan'da ise elektrikli açılır bagaj ile sunulurken, her iki modelde de opsiyonel Konfor Anahtar’la birlikte, ayak hareketiyle de açılabilen bagaj kapağı özelliğine yer verildiği kaydedildi.

DİZEL MOTORLARA ELVEDA

Son yıllarda üreticiler, sıkı emisyon kuralları sonrası dizel motorlardan vazgeçiyor. Yeni Audi A3 modellerinde de dizel motor yer almıyor.

A3'ün 3 silindirli 1 litrelik motoru 110 beygir güç üretirken, 200 Nm tork sağlıyor. 7 ileri S tronic şanzımanla sunulan model, 0’dan 100km/s hıza 10.6 saniyede ulaşıyor. Bu motora sahip A3 Sportback 204 km/s’lik bir azami hız değerine sahipken, A3 Sedan’da ise bu değer 210 km/s.

4 silindirli 1.5 litrelik motor ise 150 beygir güç ve 250 Nm tork değerlerini veriyor. Gücü 7 ileri S tronic şanzımanla aktaran bu modelin 0'dan 100km/s hıza ulaşma süresi 8.4 saniye olarak açıklandı. Modelin azami hızı ise Sportback gövde tipinde 224 km/s, sedanda ise 232 km/s olarak belirtildi.





AUDI A3 FİYAT

A3 Sedan 30 Turbo FSI 110 hp Advanced S tronic – 424 bin 219 TL

A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic – 443 bin 378 TL

A3 Sedan 30 Turbo FSI 110 hp S line S tronic – 449 bin 282 TL

A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic – 468 bin 654 TL

A3 Sportback 30 Turbo FSI 110 hp Advanced S tronic – 397 bin 032 TL

A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic – 416 bin191 TL

A3 Sportback 30 Turbo FSI 110 hp S line S tronic – 422 bin 307 TL

A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic – 441 bin 466 TL