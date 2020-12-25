2021 Avrupa'da yılın otomobil ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu

2021 Avrupa'da yılın otomobil ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu

2021 Avrupa'da "Yılın Otomobili Ödülü" için yarışacak aday listesi açıklandı. Bu yılki yarışma için toplam 29 model belirlenmiş durumda.

Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan "2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü" için artık geri sayım başladı. Bu kapsamda ilk ayak için belirlenen modellerin listesi de yayınlandı.

2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak otomobiller; farklı sınıflardan, elektrik veya içten yanmalı motorlu toplam 29 modelden oluşuyor.

Söz konusu listede Koreli üretici Hyundai, yeni i10, i20 ve Tucson olmak üzere üç farklı modelle yarışacak.

Alman üretici Mercedes ise GLA, GLB, GLS ve S-Serisi olmak üzere dört modelle listede yer alıyor.

Volkswagen ID.3, Polestar 2, Mazda MX-30, Honda e ve Toyota Mirai gibi yüzde 100 elektrikli ve hidrojen yakıtlı otomobiller de ödülün sahibi olmak için birbirleriyle yarışacak.





İLK FİNALİSTLER 8 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Jüri üyelerinin değerlendirmelerinden sonra 29 modelden 7 tanesi seçilecek ve bunların isimleri 8 Ocak 2021'de açıklanacak. Ödülün kazananı ise 1 Mart 2021 tarihinde belli olacak.

Geçtiğimiz yıl ödülün sahibi Peugeot 208 olmuştu. 2019'da elektrikli Jaguar I-Pace, 2018'de ise Volvo XC40 ipi göğüslemişti.

Yılın otomobiline aday gösterilen 29 model ise şu şekilde: