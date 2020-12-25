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- 2021 Avrupa'da yılın otomobil ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu
2021 Avrupa'da yılın otomobil ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu
- Haber Merkezi
- 25.12.2020 - 16:45
Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan "2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü" için artık geri sayım başladı. Bu kapsamda ilk ayak için belirlenen modellerin listesi de yayınlandı.
2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak otomobiller; farklı sınıflardan, elektrik veya içten yanmalı motorlu toplam 29 modelden oluşuyor.
Söz konusu listede Koreli üretici Hyundai, yeni i10, i20 ve Tucson olmak üzere üç farklı modelle yarışacak.
Alman üretici Mercedes ise GLA, GLB, GLS ve S-Serisi olmak üzere dört modelle listede yer alıyor.
Volkswagen ID.3, Polestar 2, Mazda MX-30, Honda e ve Toyota Mirai gibi yüzde 100 elektrikli ve hidrojen yakıtlı otomobiller de ödülün sahibi olmak için birbirleriyle yarışacak.
İLK FİNALİSTLER 8 OCAK'TA AÇIKLANACAK
Jüri üyelerinin değerlendirmelerinden sonra 29 modelden 7 tanesi seçilecek ve bunların isimleri 8 Ocak 2021'de açıklanacak. Ödülün kazananı ise 1 Mart 2021 tarihinde belli olacak.
Geçtiğimiz yıl ödülün sahibi Peugeot 208 olmuştu. 2019'da elektrikli Jaguar I-Pace, 2018'de ise Volvo XC40 ipi göğüslemişti.
Yılın otomobiline aday gösterilen 29 model ise şu şekilde:
- Audi A3
- BMW 2 Gran Coupe
- BMW 4 Series
- Citroen C4
- Cupra Formentor
- Dacia Sandero
- Yeni Fiat 500
- Ford Explorer
- Ford Kuga
- Honda e
- Honda Jazz
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Hyundai Tucson
- Kia Sorento
- Land Rover Defender
- Mazda MX-30
- Mercedes-Benz GLA
- Mercedes-Benz GLB
- Mercedes-Benz GLS
- Mercedes-Benz S-Serisi
- Peugeot 2008
- Polestar 2
- Seat Leon
- Skoda Octavia
- Toyota Mirai
- Toyota Yaris
- Volkswagen Golf
- Volkswagen ID.3