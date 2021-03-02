2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü sahibini buldu

Aralık ayının son haftasında 30 adet aracın yer aldığı liste ile duyurusu gerçekleştirilen 2021 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülleri'nin kazananı açıklandı.

2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün finalistleri, geçtiğimiz ocak ayında resmen açıklanmıştı.

2018 yılında Volvo XC40, 2019 yılında Jaguar I-Pace, geçtiğimiz yıl da Peugeot 208'in sahibi olduğu ödülün bu seneki finalistleri ise şöyleydi:

Citroen C4

Cupra Formentor

Fiat 500

Land Rover Defender

Skoda Octavia

Toyota Yaris

Volkswagen ID.3

YILIN OTOMOBİLİ: TOYOTA YARIS

2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı Toyota Yaris oldu. TNGA-B platformuna geçiş yaparak yeni bir mimariye kavuşan Toyota Yaris, Türkiye'ye iki motor seçeneği ile gelmişti.

TOYOTA YARIS TEKNİK DETAYLAR

Yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda içeride geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor.

Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan Yeni Yaris, bu sayede daha iyi dinamiklere, daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip oldu. Söz konusu platformu sayesinde Yaris, bir önceki modeline göre yüzde 37 daha sert bir şasiye ve 12 mm daha düşük ağırlık merkezine sahip oldu.

Toyota, Yaris modelini dördüncü nesil hibrit güç ünitesiyle buluşturdu ve bu sayede daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyonlar elde edildi. Aynı zamanda Toyota Yaris Hybrid, elektrikli motoruyla daha uzun mesafeler ve daha yüksek maksimum hızlar sunuyor.

Yeni Toyota Yaris, 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Dördüncü nesil Toyota Hybrid teknolojisi, hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris’in her açıdan daha yüksek performans vermesini sağlıyor.

Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, daha fazla güç, şehir içinde toplam sürüşe göre daha fazla elektrikli sürüşü ve bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor.

TOYOTA YARIS TÜRKİYE FİYATI

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, eğlenceli sürüşü, pratik kullanımı ve sportif tarzıyla segmentine dinamizm getirecek yeni Yaris benzinli 209 bin 100 liradan, Yaris Hybrid ise 299 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla, geçtiğimiz yıl kasım ayında showroomlardaki yerini aldı.