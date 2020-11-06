2021 BMW M3 ve M4'ün üretimi başladı

BMW'nin geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı yeni M3 Sedan ve M4 Coupe, Almanya'da üretim bandına girdi.

Alman otomobil üreticisi BMW, 2021 M3 ve M4 modellerini geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği bir lansman sırasında tanıtmıştı.

Artık markanın imzası haline gelen büyük böbrek ızgara tasarımlarıyla dikkat çeken M3 Sedan ve M4 Coupe, Almanya'da üretim bandına girdi.

Mekanik olarak aynı altyapıyı taşıyan performanslı ikili, buna rağmen farklı tesislerde imal edilecek. Dört kapılı M3, normal 3 Serisi Sedan ve 3 Serisi Touring ile birlikte Münih'te üretilecek.

Yeni M4 ise 4 Serisi Cabrio ve plug-in hibrit 530e Touring ile birlikte Dingolfing fabrikasından çıkacak.

MART 2021'DE YOLLARDA

Yeni BMW M3 ve M4'ün piyasaya sürülme tarihi Mart 2021 olarak açıklanırken, ileri aşamada aileye M4 Cabrio ve ilk M3 Touring'in katılacağı bilgisi paylaşıldı.



YENİ BMW M3 VE M4

Seleflerinden daha büyük olan M3 ve M4 ikilisi, 2857 milimetrelik aks aralığını paylaşıyor. M3 yaklaşık 116 milimetre daha uzun, 10 milimetre kadar daha geniş. M4 ise aynı şekilde uzayarak selefinden 17 milimetre kadar daha geniş hale getirilmiş.

M3 ve M4’ün çift turbolu 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motoru paylaşacağı da daha önce ortaya çıkmıştı. Baz versiyonda, bu motor 480 bg güç ve 550 Nm tork üretebiliyor.

Giriş versiyonu M3 ve M4, bu motor ile 0-100 km/sa hızlanmasını 4 saniyenin biraz üstünde tamamlıyor. Competition versiyonuna adım atıldığında ise bu güç 510 bg ve 650 Nm torka yükseliyor.

Bu sayede modeller, aynı ivmelenmeyi 3.9 saniyede tamamlayabiliyor. Giriş versiyon 250 km/sa, Competition versiyonu ise 290 km/sa azami hız ile sınırlandırılmış.

Yeni otomobiller, aynı zamanda sürücülere 6 ileri vitesli manuel şanzıman ve arkadan itiş seçeneklerini sunuyor. Ancak daha fazla güç isteyen sürücülerin, Competition versiyonunu seçmeleri gerekecek.

BMW M3 ve M4, 10.3 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı ve 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge panelini paylaşıyor. Bu gösterge paneli artık sadece M modellerine özel grafiklerle süslenmiş durumda.

Markanın son nesil iDrive 7.0 işletim sistemini kullanan bilgi eğlence sistemi ise Apple CarPlay ve Android Auto gibi bağlantıları kullanıcısının beğenisine sunuyor.