2021 Brüksel Otomobil Fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından Brüksel Otomobil Fuarı, koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıl yapılamayacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelindeki birçok sektör oldukça etkilendi. Bu sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe de ciddi gelişmeler yaşandı.

Birçok otomobil markası üretimi durdurdu, bayilerini kapattı ve tanıtımlarını erteledi. Ayrıca gerçekleşmesi beklenen birçok fuar da iptal edildi.

BRÜKSEL OTOMOBİL FUARI 2021'DE YAPILMAYACAK

Brüksel Otomobil Fuarı'nın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, otomobil firmalarının çoğunluğunun, koronavirüs salgını nedeniyle 15-24 Ocak 2021'de yapılması planlanan fuarın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, otomotiv sektörünün şu anda zorlu bir dönemden geçtiği ve katılımcıların salgının etkilerinden kurtulmak için zamana ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Brüksel'deki Expo Sergi Merkezi'nde toplam 45 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda; yüzlerce farklı model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosikletin yanı sıra konsept araçlar beğeniye sunuluyordu.

Fuara son yıllarda ortalama 500-600 bin ziyaretçi katılıyordu.

GELECEK YIL CENEVRE OTOMOBİL FUARI DA YAPILMAYACAK

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı, koronavirüs nedeniyle gelecek yıl yapılmayacak.