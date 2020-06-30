2021 Cenevre Otomobil Fuarı korona nedeniyle iptal edildi

Koronavirüs salgını, gelecek yıl düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nın da iptal edilmesine neden oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelindeki birçok sektör oldukça etkilendi. Bu sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe de ciddi gelişmeler yaşandı.

Birçok otomobil markası üretimi durdurdu, bayilerini kapattı ve tanıtımlarını erteledi. Ayrıca gerçekleşmesi beklenen birçok fuar da iptal edildi.

GELECEK YIL CENEVRE OTOMOBİL FUARI YAPILMAYACAK

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı, koronavirüs nedeniyle gelecek yıl da yapılmayacak.

Cenevre Otomobil Fuarı'nın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, katılımcı firmaların çoğunluğunun katılımıyla bir anket yapıldığı aktarıldı.

Buna göre, ankete katılan otomobil firmalarının çoğunluğu koronavirüs salgını nedeniyle fuarın 2021'de de iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Cenevre Otomobil Fuarı'nı düzenleyen vakfın yöneticileri de anket sonuçlarını dikkate alarak, organizasyonun 2021'de iptali yönünde karar verdi.

ZAMANA İHTİYAÇ VAR

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün şu anda zorlu bir dönemden geçtiği ve katılımcıların salgının etkilerinden kurtulmak için zamana ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Ayrıca, mevcut sağlık koşullarının gelecek baharda 600 binden fazla ziyaretçi ve 10 bin gazeteciyi ağırlayacak bir etkinliğe el verişli olmayabileceği belirtildi.

BU YIL DA İPTAL EDİLMİŞTİ

5-15 Mart 2020'de yapılması planlanan 90'ıncı Cenevre Otomobil Fuarı, koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti.

Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilediği fuar, dünya genelinden yaklaşık 10 bin gazeteciye ev sahipliği yapıyordu.