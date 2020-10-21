2021 Chevrolet Bolt'un prototipi ilk kez görüntülendi

2021 Chevrolet Bolt, New York'ta kameralara takıldı. İşte yeni otomobil hakkında tüm detaylar.

Elektrikli otomobillere ilgilinin bir hayli arttığı son yıllarda, birçok marka kendi modelini geliştiriyor.

Bu markalardan biri olan ABD'li üretici Chevrolet, yeni elektrikli otomobiller üreterek yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Ancak bu modeller arasından en çok önem teşkil eden yeni Bolt, yüksek sürüşlü versiyonu Bolt EUV ile birlikte tekrar segmentteki rekabeti kızıştırmaya gelecek.

Avustralya'daki CarExpert ekibinin paylaştığı fotoğraflar, New York'ta park esnasında duran bir Chevrolet Bolt'un prototip sürümünü gösteriyor.

Şimdilik aracın güncel Bolt'tan çok daha ihtişamlı görüneceğini söylemek mümkün. Hala yoğun kamuflajlı olan araç gözlerimizi yanıltıyor olabilir, fakat ön kısımda ciddi Blazer izleri görebiliyoruz. Özellikle far takımları bu değişimin en büyük işaretçisi.

MOTOR DETAYLARI BELLİ DEĞİL

Aracın derisinin altında yaşanabilecek güncellemelerin detayları ise henüz belli değil. Güncel Bolt 205 bg güç ve 360 Nm tork üretebilirken 416 kilometrelik bir menzil sunuyor.

Aracın hakkındaki detaylar önümüzdeki sene düzenlenecek resmi tanıtım ile ortaya çıkacaktır. Modelin 2021 yılının son günlerinde ya da 2022'nin başında satışa sunulması bekleniyor.





Kaynak: Motor1 Türkiye