2021 Ford Bronco üretim tarihi belli oldu

Yeni gelen bilgilere göre 2021 Ford Bronco, 3 Mayıs 2021 tarihinde üretim bandına girecek ve haziran ayında yollara çıkacak.

Son zamanlarda 2021 Ford Bronco hakkında birçok iddia ortaya atıldı. ABD merkezli üretici, ilk olarak yeni Bronco'nun üretimini 2021 bahar ayları başlangıcında yapmayı planlıyordu. Ancak şirket, bu planlarını biraz daha yaz aylarına doğru kaydırdı.

Yeni gelen bilgilere göre Ford, 2021 Bronco üretimine 3 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak. Marka, off-road kabiliyetleriyle öne çıkan SUV modelini banda çıkardıktan kısa bir süre sonra, haziran ayının sonlarına doğru bayilere gönderecek. Ayrıca şirket, 19 Ocak'tan itibaren bayilerden ön sipariş almaya da başlayacak.

300 DOLAR HEDİYE ÇEKİ DE VAR

Koronavirüs salgını dolayısıyla tedarikçilerde yaşanan sorunlardan ötürü gecikmeler yaşayan Ford Bronco'da en öne çıkan problem ise tavan parçaları gibi görünüyor.

Şirket, bu sorun için müşterilerine aksesuar, servis ve bakım hizmetlerinde kullanılabilecek 300 dolar değerinde hediye çeki vermeyi planlıyor.

Bildiğiniz gibi ABD'de model yılları, haziran ayı itibarıyla bir sonraki seneye kayıyor. Ford, bu konuda müşterilerini de bilgilendirmiş durumda.

2021 FORD BRONCO NASIL OLACAK

Jeep Wrangler modelinin karşısına çıkacak 2021 Ford Bronco, şimdiden beklentileri oldukça yükseltti. Ford, standart paketin yanı sıra bolca aksesuar ve opsiyon sunarak Amerikan rakibinden müşteri çalmayı hedefliyor.

Casus fotoğraflarıyla birlikte gelen bilgilere göre Bronco Warthog, süspansiyon sistemini F-150 Raptor'dan, motorunu ise Explorer ST'den (400 bg güç, 536 Nm sunan 3.0 litrelik çift turbolu EcoBoost V6) alacak.

Kaynak: Motor1 Türkiye