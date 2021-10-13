2021 Ford Tourneo Connect tanıtıldı: İşte öne çıkan detaylar

Geçtiğimiz aylarda casus fotoğrafları ortaya çıkan yeni Ford Tourneo Conenct, VW Caddy'den alınan omurgası ile görücüye çıktı.

Ford ve Volkswagen'in ticari otomobiller üzerine yaptığı anlaşma, 2021 Ford Tourneo Connect ile kendini gösterdi. Yeni otomobil, VW Caddy'den alınan omurgası ile tanıtıldı.

Caddy ve Tourneo Connect arasındaki en büyük farklılığın ne olduğunu merak edebilirsiniz. Bunun ön kısma göz atmamız gerekiyor.

Çok daha geniş bir panjura sahip olan Tourneo Connect, C şeklindeki LED gündüz far takımları ile de güncel Ford gamını yansıtıyor.

Sport, Titanium ve Trend isimli üç donanım paketiyle satılacak olan yeni model, bir de Active adı verilen daha arazi odaklı bir versiyona kavuşmuş olacak.

İÇ MEKAN DETAYLARI

Kabine adım attığımızda ise Caddy ile olan benzerlik daha fazla hissediliyor. Genel anlamda Alman kardeşini yansıtan modelin basın açıklamasında ilginç bir detay da mevcut.

Ford, Tourneo Connect'in multimedya sisteminden bahsederken kendisine ait SYNC yazılımına değinmemiş. Bu da aracın kabininin içerisindeki sistemin direkt olarak Volkswagen yazılımını kullandığı anlamına geliyor olabilir.

Standart olarak 8.25 inç büyüklüğe sahip bu multimedya ekranı, 10.25 inçlik opsiyona da sahip olacak.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Kaputun altında da direkt olarak Caddy'den alınmış üniteler mevcut. İlk adımda 1.5 litrelik turbo benzinli ünitenin 115 bg güç üreten versiyonu bizleri karşılıyor.

Ford bu motorların tamamına EcoBoost olarak hitap ediyor olsa da kendilerinin TSI ve TDI üniteler olduğu biliniyor.

Yeni nesil modelin 2.0 litrelik dizel motorun 122 ve 112 bg güç üretebilen versiyonlara sahip olduğunu belirtelim

Motor seçeneklerinin tamamı 6 ileri vitesli manuel şanzıman ile gelecek. Ford opsiyon listesine 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzımanı da eklemeyi ihmal etmedi.

Marka, Tourneo Connect tarihinde ilk kez AWD opsiyonu güçlü dizel motorla eşlemiş olacak.

GELECEK YIL SATIŞTA

2022 yılının ilk günlerinde satışa sunulacak yeni nesil Ford Tourneo Connect, bahar aylarında alıcıları ile buluşacak.

Kaynak: Motor1 Türkiye