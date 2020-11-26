2021 Honda City Hatchback tanıtıldı: İşte fiyatı

Bir dönem ülkemizde de satılan ve geçtiğimiz günlerde 5. nesline kavuşan Honda City, Hatchback modeli ile tanıtıldı. İşte 2021 Honda City Hatchback özellikleri ve fiyatı.

Japon otomobil üreticisi Honda, 2021 Honda City Hatchback modelini Tayland'da resmi olarak tanıttı. Şimdilik yalnızca Tayland ve Endonezya gibi bölgelerde satışa çıkması beklenen otomobilin ön bölümü sedan verisyonuyla neredeyse aynı.

2021 Honda City Hatchback'in boyutlarına baktığımızda sedan modelden toplam uzunluk olarak 204mm daha kısa olduğunu görüyoruz.

Bunun yanında genişlik ve yükseklik değerleriyse aynı. City Hatchback'in aks mesafesi de oldukça uzun. Geçtiğimiz yıl tanıtılan sedan modelde 2600 mm olan değer hatchback için 2589 mm olarak açıklandı.

2021 Honda City Hatchback S+, SV ve RS donanım seviyeleriyle satışa sunulacak. Serinin tepesinde bulunan RS versiyonunda tamamen LED farlar, RS' özel tamponlar, panjurda RS rozeti ve siyah renkli 16 inç alaşımlı jantlar bulunacak.

İç mekanda ise 8 inç bilgi-eğlence ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, hız sabitleyici ve direksiyon arkası vites kulakçıkları gibi özellikler yer alacak.

HONDA CITY HATCHBACK FİYATI

2021 Honda City Hatchback, Tayland'da 122 beygir güç ve 173 Nm tork üreten 1.0 litre turbo benzinli ünite ve CVT kombinasyonuyla satılacak. Otomobilin ülkedeki başlangıç fiyatı 599 bin baht (157 bin 240 TL + vergiler) olarak açıklandı.



