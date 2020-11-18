2021 Honda Civic prototip olarak tanıtıldı

Honda, Twitch üzerinden düzenlediği etkinlikte yeni Civic modelinin prototip sürümünü görücüye çıkardı. İşte yeni Honda Civic özellikleri.

Japon otomobil üreticisi Honda, merakla beklenen 2021 Civic modelini dün akşam Twitch üzerinden resmen tanıttı.

Gelecek yıl bahar aylarında satışa çıkacak otomobil, şimdilik prototip olarak karşımıza çıktı.

2021 Honda Civic her ne kadar protoip olarak tanıtılsa da üretim modelinin de aynı tasarıma sahip olması bekleniyor.

Honda, sedandan sonra Civic serisini Hatchback, Si (ABD pazarına özel) ve Type R versiyonları ile güncelleyerek. İşte karşınızda yeni Honda Civic:

2021 HONDA CIVIC TASARIMI

Honda Civic, onuncu nesilden de daha sportif bir şasi ve artırılmış sürüş keyfiyle öne çıkacak. Japon firma, ileri seviye aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin yanında yeni Civic'le birlikte bir dizi yeni teknoloji de tanıtacak.

Tasarım ve mühendis ekibinin yeni Civic'te en çok önem verdiği alanlardan birisi de "ince ve hafif" çizgiler içeren genel tasarım hatlarını bozmamak olmuş. Alçak kaput ve aşağı taşınmış omuz çizgisi sayesinde havadar ve ışık alan bir kokpit dizaynı yakalanmış.

Farları uzatılan modelin ince ızgarasının altında büyük bir çoğunluğu radyatör ızgarası olan bir tampon yer alıyor.

Bu arada ön ızgaranın farların altına kadar uzadığını belirtelim. Arka bölüm ise yepyeni stop lambalarına ve iyileştirilmiş bir aerodinamik yapıya sahip.

Yeni Honda Civic'in kabininde de ciddi değişimler karşımıza çıkıyor. Güncel modele göre daha sade ve ergonomik duran iç mekândaki en büyük değişiklik şüphesiz yeni gösterge paneli düzeni.

Boyutu 9 inç olan tamamen yüksek çözünürlüklü ekran, Civic'teki ilk "tamamen dijital" gösterge paneli olarak karşımıza çıkıyor.

Honda Sensing sisteminin detaylarının görüldüğü kabinde, yeni sürüş asistan sistemleri, yeni hava yastıkları, daha kibar duran bir direksiyon simidi, Honda'nın ACE adını verdiği proses ile üretilen ve yayalar ile yolcuları daha iyi koruyan gövde yer alacak.

2021 Honda Civic'in satışları, bazı pazarlarda 2021'in bahar aylarında başlayacak. Artık sedan versiyonun imalatı, Honda'nın İngiltere'de yaptığı gibi Türkiye fabrikasını da kapatması dolayısıyla ülkemizde gerçekleştirilmeyecek.

Honda Civic hakkında şimdilik başka bir detay açıklanmadı.

Kaynak: Motor1 Türkiye