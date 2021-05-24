2021 Honda Jazz, hibrit motoruyla Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Honda'nın B segmentinde yer alan temsilcisi Jazz, hibrit motoruyla Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni Honda Jazz fiyatı ve özellikleri...

2019 Tokyo Otomotiv Fuarı'nda ilk defa karşımıza çıkan yeni nesil Honda Jazz, uzun bir aradan sonra Türkiye yollarına çıkıyor.

e:HEV isimli hibrit motoru ve güvenlik teknolojileriyle dikkat çeken 2021 Honda Jazz, yalnızca tek bir motor seçeneği sunuyor.

Satışa sunulduğu ilk günden beri dar ve yüksek tavanlı yapısıyla öne çıkan Honda Jazz, yeni neslinde de bu özelliğini kaybetmiyor.

Önceki nesilde olduğundan çok daha yumuşak gövde hatlarına sahip olan otomobilde; sadeleştirilmiş bir burun, iki parçaya bölünen A sütunu ve Opel Crossland X'i andıran arka çapraz tasarım öne çıkıyor.

İKİ FARKLI PAKET SUNULUYOR

Yeni Honda Jazz'ın Türkiye'de satışa sunulan seçeneklerine baktığımızda standart versiyonun yanı sıra, Jazz Crosstar'ın da listede olduğunu görüyoruz.

Jazz Crosstar; artırılan yerden yükseklik, entegre tavan rayları, farklı ızgara tasarımı, çamurluk ve eteklerdeki plastik eklentiler gibi detaylarıyla standart versiyondan ayrılıyor.

İÇ MEKAN DETAYLARI

İç mekanda kullanışlılığından bir şey kaybetmeyen otomobil, daha kaliteli ve modern bir görünüm yakaladı.

Dijital gösterge paneli ve çok daha teknolojik görünen dokunmatik ekranın haricinde, havalandırma ızgaraları önüne yerleştirilen bardaklıklar ve çift torpido gözü kullanışlılığı artırıyor.

Kullanışlılık konusunda geri giden bir özellikse bagaj hacmi. 304 litre hacimli bagaj, eskisinden 50 litre daha küçük ve bu nedenle B segmentinde de gerilerde yer alıyor. Küçülmede, aracın kısalan boyunun yanında hibrit sistemin bataryalarının kapladığı hacim de oldukça etkili oldu.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni Honda Jazz, 1.5 litre DOHC i-VTEC benzinli motora bağlı iki elektrik motoru, bir lityum iyon batarya ve sabit vites oranlarına sahip özel bir şanzımanla karşımıza çıkıyor.

Elektrik motorlarından biri doğrudan ön tekerleklere güç verirken, diğeri de jeneratör görevi görüyor.

Honda Jazz’ın hibrit sistemi toplamda 109 beygir güç ve 253 Nm tork üretiyor. Bu da yeni nesil Jazz’ın 0-100 km/s hızlanmasını 9.4 saniyede tamamlamasını ve maksimum 175 km/s hıza çıkabilmesini sağlıyor.

Honda Jazz’ın standart versiyondaki ortalama yakıt tüketimi 4.5 lt/100 km, Crosstar versiyonundaki ortalama yakıt tüketimi ise 4.8 lt/100 km olarak açıklandı.

HONDA JAZZ TÜRKİYE FİYATI

Executive paketle 310 bin TL karşılığında satın alınabilen yeni Honda Jazz modelinin Crosstar Executive paketinin fiyatı ise 320 bin TL olarak açıklanmış durumda.