2021 Hyundai Santa Cruz 15 Nisan'da geliyor

Hyundai, kompakt pick-up Santa Cruz modelini 15 Nisan'da görücüye çıkaracak. İşte yeni Hyundai Santa Cruz hakkında son bilgiler...

Hyundai, Kuzey Amerika pazarı için geliştirdiği küçük pick-up modelini temsil eden Santa Cruz konseptini ilk olarak 2015 yılında tanıtmıştı.

Aradan geçen 6 yılda çalışmalarına devam eden Güney Koreli üretici, yaptığı paylaşımla yeni Santa Cruz modelini 15 Nisan'da görücüye çıkaracağını açıkladı.

Santa Cruz isimli kompakt pick-up, tasarım anlamında yeni Tucson'dan bolca iz taşıyor. Ön yüz ile ön kapıları birleştiren çizgiler ve ızgaranın bir parçası olan far grubu Santa Cruz'u C segmenti SUV modeline benzeten detaylar olarak sayılabilir.

ABD'DE ÜRETİLECEK

Hyundai'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Alabama tesisinde üretilecek olan otomobil, ilk aşamada sadece bu pazarda satılacak.

"Güçlü ve verimli motor seçenekleri" sözü veren Hyundai, dört tekerlekten çekiş sisteminin de sunulacağı bilgisini paylaştı. Santa Cruz'un platform kardeşi Tucson'dan ne ölçüde ayrılacağı henüz bilinmiyor.

Teaser görsellerinde paylaşılan araç çift kabin düzenine sahip. Ön yüzü kaslı görünen Santa Cruz, boyutlarından ve çift kabin düzeninden dolayı biraz küçük bir yatak bölümüne sahip olacak gibi duruyor.

Gelişi 6 seneden fazla süren Santa Cruz, Hyundai markasının son yıllarda yaşadığı değişimin de pozitif bir temsilcisi olacak.

Pick-up modellerine olan ilgisiyle bilinen ABD pazarına yepyeni bir modelle giriş ise Hyundai'in kararlılığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye