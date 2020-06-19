2021 Mercedes AMG E63 Sedan ve Wagon tanıtıldı

Mercedes, AMG E63 Sedan ve Wagon üzerindeki örtüyü kaldırdı. Gelin otomobillerin sahip olduğu özelliklere yakından bakalım.

Merceses-Benz, bu yılın başlarında makjaylı E serisini resmi olarak duyurmuş, ve o tanıtımda yeni AMG E53 modeli de gün yüzüne çıkmıştı.

Alman şirket, şimdi de E serisinin en yüksek performanslı AMG versiyonları olan E63 Sedan ve E63 Wagon'un makyajlı 2021 modellerini tanıttı.

Şanzıman ve motorda pek değişikliğe gitmeyen Mercedes, dış görünüşte yaptığı değişiklikler ile karşımıza çıktı.

E63'ün E53'e göre olan farklarına baktığımız zaman ön yüzdeki daha geniş hava girişleri, plakalığın hemen arkasındaki uzunlamasına ekstra bir hava girişi gibi şeyler göze çarpıyor.

Arkada ise daha belirgin bir bagaj üstü rüzgarlığı görülüyor. E53'te oval şekilde olan egzoz çıkışları ise yerlerini eğik dörtgen şeklindeki çıkışlara bırakmış durumda.

Makyajlı E63'ün makyajsız E63'e göre olan farklılıkları ise doğal olarak E-Serisi'ndeki makyaj operasyonuyla değişen şeyler olmuş.

TEKNİK BİLGİLER

Makyajlı 2021 AMG E63'ün altyapısına baktığımızda da makyajsız E63 ile aynı altyapının paylaşıldığını görüyoruz. Makyajlı E63 ailesi için belirtilen teknik değerler ise şu şekilde:





Otomobillerde şanzıman olarak yine AMG'nin Speedshift adlı 9 ileri çift kavramalı şanzımanının ve 4Matic adlı 4 tekerden çekiş sisteminin bulunduğunu hatırlatalım.

Mercedes-AMG E63'ün makyajlı modellerinin fiyatları ise henüz açıklanmış değil.

Kaynak: Motor 1 Türkiye