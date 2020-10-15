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    2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı

    2021 Mitsubishi Eclipse Cross, makyajlı yüzüyle görücüye çıktı. Japon şirkete göre kusurlarından arındırılmış olan otomobile daha yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 15:23
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 15:23
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    2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı

    Japon otomobil üreticisi Mitsubishi, 2021 Eclipse Cross modeline ait ilk teaser görüntüsünü geçtiğimiz ay yayınlayarak otomobil hakkında ipucu vermişti.

    Mitsubishi, üzerinde oldukça çalıştığı makyajlı Eclipse Cross modelini nihayet görücüye çıkardı. Şirkete göre, kusurlarından tamamen arındırılmış otomobile gelin daha yakından bakalım.

    Eclipse Cross'a önden baktığınızda neyin değiştiğini anlamakta zorlanabilirsiniz. Ancak Mitsubishi, estetik operasyonu ile ızgarayı karartmayı ve yeni bir ön tampon koruyucu kullanmayı seçmiş.

    Japon firmanın Dynamic Shield adlı yeni yüzünün güncel versiyonunun da Eclipse Cross'a uygulandığını söyleyebiliriz.

    2021 Mitsubishi Eclipse Cross

    TASARIM DETAYLARI

    Makyajlı Eclipse Cross'un en belirgin değişimi ise arka bölümde gerçekleşmiş. Elden geçirilen cam ve bagaj kapağı tasarımı sayesinde daha iyi bir geri görüş açısı sunan model, kabinde ise siyah ve gümüş renki parçalar ile canlandırılmış.

    Konsol düzenini de elden geçiren marka, yeni 8" boyutlu SDA multimedya sistemini ön yolcu ve sürücüye daha yakın bir konuma taşıdı.

    MOTOR SEÇENEKLERİ

    163 bg güç üreten dört silindirli 1.5 MiVEC motordan gücünü alan 2021 Mitsubishi Eclipse Crossbazı pazarlarda plug-in hibrit versiyon ile de satışa çıkacak.

    2021 Mitsubishi Eclipse Cross

    ÇIKIŞ TARİHİ

    2021 Eclipse Cross ilk olarak kasım ayında Avustralya ve Yeni Zelanda pazarında satışa sunulacak.

    Araç, önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'ya giriş yapacak. Ancak otomobilin ülkemize gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

    2021 Mitsubishi Eclipse Cross

    Kaynak: Motor1 Türkiye

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