2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı belli oldu

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı açıklandı. Açıklanan rakamlara göre yeni yılda en düşük ve en yüksek MTV ücretleri haberimizde...

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı açıklandı. Açıklanan rakamlara göre yeni yılda en düşük ve en yüksek MTV ücretleri de belli oldu.

2021'de en düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. Böylelikle yeni yılda, Motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 9,11 oranında artış uygulandı.

Açıklanan bilgilere göre en düşük MTV ücretini, motor silindir hacmi 1300 cm3 ve aşağısında olan, vergisiz değeri 56 bin 500 lirayı geçmeyen ve 16 ve yukarısı yaşta olan araçlar ödeyecek. (109 TL)

En yüksek MTV ise, 4001 cm3 ve üzeri motor silindir hacmine sahip, vergisiz değeri 672 bin 600 TL'den fazla olan, 1-3 yaşındaki araçlardan alınacak. (50 bin 107 TL)

Otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtlarıında MTV ücreti, 1-6 yaş arası minibüs bin 256 lira, 1-6 yaş arası otobüs ve benzeri araçlar için 3 bin 172 lira, 1-6 yaş arası 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon, çekice ve benzeri açlar için bin 127 lira olarak belirlendi.





Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor.

Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

MTV NASIL ÖDENİR

MTV borç sorgulamaları ve ödeme işlemleri gib.gov.tr ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile yapabiliyor. Aynı zamanda yine gib.gov.tr'den borç ödeme de banka kartı veya kredi kartıyla gerçekleştirilebiliyor.

Araç sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi, ocak ve temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez ödenir.

Ocak ayında ilkini yatırmış olan araç sahipleri MTV'nin 2. ödemesini 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapmak zorunda.