2021 Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte özellikleri

Ülkemizin en popüler SUV modellerinden olan Nissan Qashqai, yenilenen yüzüyle görücüye çıktı. İşte 2021 Nissan Qasqai özellikleri ve tasarım detayları...

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın oldukça iyi satış rakamları elde ettiği SUV modeli Qashqai'nin en yeni sürümü, 1.33 litre hacimli turbo benzinli motoruyla 2019'da Türkiye pazarına girmişti.

Daha önce casus fotoğraflarını sizlerle paylaştığımız yeni nesil Nissan Qashqai, nihayet tanıtıldı. Yeni Nissan Qashqai modeline ilk baktğımızda, keskin çizgilerin göze çarptığını söylemeliyiz.

NISSAN QASHQAI TASARIMI

Ön bölümü neredeyse kaplayan V-Motion panjur, tamponun alt kısmına kadar uzanıyor. Tampon altı ve yanında bulunan hava girişleri de Ariya modelini andırıyor. Kaput kenarlarının da ikinci nesil modelde olduğu gibi şişkin tasarlandığını söylememiz gerekiyor.

Ön tampon altından başlayıp çamurlukları ve kapı altlarını geçen ve arka tamponun büyük kısmını oluşturan plastik korumalar, siyah renkte alınabilen tavan ve yan aynalarla birleşince, araç olduğundan daha alçak görünüyor.





Dinamik görünümde, çapları ilk defa 20 inçe ulaşan jantların da etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Eskiden olduğu gibi segmentinin en kompakt modellerinden olan Qashqai’nin boyu 35 mm uzarken, aks mesafesinde 20 mm’lik artış yaşanmış. Genişlik ve yükseklikteyse sırasıyla 32 ve 10 mm’lik artışlar göze çarpıyor.

İÇ MEKAN

Yeni Nissan Qashqai, iç mekanda da daha modern bir görünümle karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda otomobilin artık dijital gösterge paneline geçtiği de görülebiliyor.

Alt kısmı düzleşen direksiyon simidi üzerinde ve orta konsolun üst kısmına alınan dokunmatik ekranın altında; fiziksel düğmelerin bulunması, giderek dokunmatikleşmeye doğru ilerleyen sektöre pek uymamış.

Direksiyon arkasına vites değiştirme kulakçıkları eklenirken vites kolu, yerini selektöre bırakmış. Elektrikli bagaj kapağıyla alınabilen otomobilin burada sunduğu hacim de yaklaşık 50 litre artmış durumda.

Yüksek yan destekli ve deri döşemeye sahip koltukların dikkat çektiği Qashqai, aynı zamanda temassız şarj istasyonu, ısıtmalı direksiyon simidi, 10.8 inç büyüklüğünde head up display ve elektrikli, hafızalı, ısıtmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltukları da bünyesinde barındırıyor.

ProPilot isimli yardımcı sistem sayesinde adaptif hız sabitleme sistemini navigasyondan aldığı bilgilerle birleştirebilen yeni Nissan Qashqai, dur kalk trafikte de yarı otonom sürüş sunabiliyor.

NISSAN QASHQAI TEKNİK DETAYLAR

Gelin biraz da kaputun altına bakalım. İlk olarak Qashqai’nin dizel motorlara veda ettiğini söylememiz gerekiyor. Avrupa pazarları için sunulacak benzinli motorlarsa elektrik takviyeli olacak.

1.33 litre hacimli ünitenin 12 Volt hafif hibrit sisteme sahip seçenekleri 140 ve 158 beygir güç ve 270 Nm’ye kadar tork üretebilecek.

CVT veya manuel şanzımanla alınabilen modellerin en güçlü olanı dört tekerlekten çekiş seçeneği de sunacak.

Qashqai’nin asıl yeni motoruysa e-Power armalı araçta. 1.5 litre hacimli benzinli motoru, değişken sıkıştırma oranına sahip olan araç, bu üniteyle sadece pillerini beslerken 190 beygir güç, 330 Nm tork üretebilen elektrik motoru, gücünü iki tekerleğe aktaracak.

Yeni Nissan Qashqai'nin fiyatı konusunda şimdilik bir açıklama yapılmadı. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Motor1 Türkiye