2021 Peugeot 308, yeni logosuyla görüntülendi

Önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılması beklenen yeni nesil Peugeot 308, neredeyse kamuflaj olmadan kameralara yakalandı.

Son zamanlarda logosunu yenileyen otomobil üreticilerine Peugeot da eklenmiş ve marka, geçtiğimiz günlerde yeni logosunu duyurmuştu.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en eski otomotiv markası Peugeot, yeni bir logo ile kişiliğini ve karakterini yeniden tanımlayarak tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

YENİ LOGOLU İLK MODEL: PEUGEOT 308

Yeni nesil Peugeot 308, hem baştan aşağı güncellenen tasarımı ve teknolojileri hem de yeni Peugeot logosunu üzerinde barındıran ilk model olması sebebiyle bu yılın en merak edilen otomobillerinden biri.

Geçtiğimiz hafta yoğun kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülenen yeni 2021 Peugeot 308, bu kez neredeyse kamuflajsız bir şekilde karşımıza çıktı.

Yeni nesil Peugeot 308, PSA Grubu'nun pek çok modelinde kullanılan EMP2 platformunun güncellenen bir versiyonu üzerine inşa edilecek.

Hatchback ve station wagon gövde tipleriyle satılması beklenen araçta, benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon da yer alacak..

Öte yandan PSE (Peugeot Sport Engineered) biriminin imzasını taşıyan, arka aksında fazladan elektrik motoruna sahip dört tekerlekten çekişli bir hibrit Peugeot 308 modeli de karşımıza çıkabilir.

Yeni nesil 308'in önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor.



