2021 Porsche Panamera Turbo S tanıtıldı

ürburgring rekorunu eline almayı başaran 2021 model Porsche Panamera'nın örtüsü sonunda kaldırıldı. İşte 2021 Porsche Panamera Turbo S özellikleri.

Volkswagen bünyesinde hizmet veren lüks otomobil üreticisi Porsche, geçtiğimiz günlerde hakkına açılan emisyon soruşturmasıyla mücadele ederken, bir yandan da yeni otomobillerini tanıtmaya devam ediyor.

Nürburgring rekorunu eline almayı başaran 2021 model Porsche Panamera'nın örtüsü sonunda kaldırıldı.

Makyaj operasyonundan geçen ailenin yaşadığı en büyük değişiklik, Turbo modelinin yerini Turbo S'e bırakmış olması. Zirvedeki model, 4.0 litrelik V8 motorundan tam 630 bg güç ve 820 Nm tork üretebilecek.

AİLENİN EN GÜÇLÜ MODELİ OLACAK

Ailenin en güçlü modeli, bu sayede 0-100 km/sa hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlayabiliyor. Turbo S'in görece daha ağır Executive versiyonunda bu süre biraz daha yukarıya çıkıyor olsa da tüm Turbo S modelleri 315 km/sa azami hıza sahip olacak.

Panamera ailesinin yeni üyelerinden biri de Panamera 4S E-Hybrid olacak. Bir adet elektrik motoru ile çift turbolu 2.9 litrelik V6 motoru birleştiren plug-in hibrit model, 560 bg güç ve 750 Nm tork üretebiliyor.

Launch control sistemi ile birlikte 0-100 km/sa hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlayabilen model, 298 km/sa maksimum sürat ile sınırlandırılmış. Bu da kendisini, artık ailenin bir parçası olmayan, Panamera Turbo ile "neredeyse" aynı yapıyor.

Kabin içerisinde ise dikkatleri ilk olarak yeni direksiyon ve pedallar çekiyor. Panamera gamının yeni çileği olan Turbo S ise GT Sport direksiyona sahip olacak.

Diğer versiyonlarda opsiyonel olarak bulunacak bu direksiyon, F1 viteslerini orijinal deri ile kaplıyor. Donanım paketine göre 8, 14 ya da 18 farklı ayarlanabilir koltuk seçeneği ile gelecek Panamera modelleri, 21 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi ile etkileyici bir ses deneyimi sunacak.





PORSCHE PANAMARA TURBO S FİYAT

Alman üretici, yeni Panamera'nın siparişlerini Almanya'da başlattı. Ekim ayından itibaren showroomlara da gelecek model, Almanya'da 91 bin 345 eurodan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.