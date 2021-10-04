2021 Renault Megane fiyat listesi: Ekim 2021 güncel Megane fiyatları

Renault Megane fiyat listesini sizler için derledik. İşte ekim ayı itibarıyla belirlenen güncel Megane fiyatları ve otomobilin öne çıkan özellikleri...

Geçtiğimiz yılın ekim ayında makyaj operasyonu geçiren ve uzun süredir Türkiye'de üretilen Renault Megane, şubat ayında ülkemizde satışa sunulmuştu.

2020 satışlarını FIAT Egea'nın ve Clio'nun ardında üçüncü tamamlayan Megane ailesinin dört kapılı versiyonu; benzinde iki, dizelde ise tek motor seçeneğiyle müşterilerle buluşuyor.

2016 yılında yapılan lansmanından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan, yenilenen tasarımı; artan konforu ve iyileşen güvenlik destek sistemleri ile Türkiye'de.

RENAULT MEGANE FİYAT LİSTESİ

Renault Megane fiyat listesine baktığımızda, marka tarafından Ekim 2021 itibarıyla belirlenen fiyatlar şu şekilde:

Joy 1.3 TCe 140 bg - 237 bin TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 261 bin 900 TL

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 356 bin TL

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg - 243 bin TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 266 bin TL

Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 360 bin TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 356 bin TL



Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 394 bin TL



Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 407 bin TL



Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 425 bin TL



RENAULT MEGANE ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER

Bursa'daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilip, 30'a yakın ülkeye ihraç edilen Renault Mégane Sedan'ın makyajlı versiyonunda öne çıkan en önemli yenilikler arasında 10,2" dijital gösterge paneli, boyutu 9,3 inçe ulaşan EASY LINK multimedya sistemi ve yelpazeye yeni eklenen 1.0 TCe motor gösteriliyor.

Aynı zamanda, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu artıran yenilikler arasında yer alıyor.

C formlu gündüz sürüş LED'leri ile donatılan yeni Megane Sedan'ın Pure Vision LED farlarının yanı sıra, ön ızgaradaki krom süslemelerin formu ve aerodinamik yapıyı iyileştiren hava deflektörlerinin yapısı da değiştirilmiş durumda.

Cosmo Mavi ve İnci Beyazı gibi yeni seçeneklerin yer aldığı 7 gövde rengi ile satılan Megane Sedan'ın jant seçenekleri ise 16 ile 18 inç arasında değişiyor.

Dileyen müşteriler, makyajlı Megane Sedan ailesinde dur/kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, acil fren destek sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, Auto-Hold, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi gibi güvenlik donanımlarını da tercih edilebiliyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Joy, Touch ve Icon paketleriyle satılan makyajlı Renault Megane Sedan ailesi, 3 motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Bunlar; 115 bg gücündeki 1.0 TCe, 140 bg'lik 1.3 TCe benzinli çifti ve 115 bg güç sunan 1.5 Blue dCi dizel.

1.0 TCe sadece manuel vites ile tercih edilebilirken 1.3 TCe 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC ile alınabilecek. Dizel versiyon sadece EDC7 ile geliyor.