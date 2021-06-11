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- 2021 Renault Megane fiyat listesi: Haziran ayı zamlı Megane fiyatları
2021 Renault Megane fiyat listesi: Haziran ayı zamlı Megane fiyatları
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 11:08
2020 Ekim'de makyajlanan ve uzun bir süredir ülkemize üretilen Renault Megane, yenilenen yüzüyle geçtiğimiz şubat ayında satışa sunulmuştu.
2020 satışlarını FIAT Egea'nın ve Clio'nun ardında üçüncü tamamlayan Megane ailesinin sedan versiyonu; benzinde iki, dizelde ise tek motor seçeneğiyle otomobilseverlerle buluşuyor.
2016 yılında yapılan lansmanından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan, yenilenen tasarımı; artan konforu ve iyileşen güvenlik destek sistemleri ile müşterilerin karşısına çıkıyor.
RENAULT MEGANE FİYAT LİSTESİ
Renault Megane fiyat listesine baktığımızda, tıpkı diğer modeller gibi haziran ayında yine fiyatların arttığını görüyoruz. Marka tarafından Haziran 2021 itibarıyla belirlenen fiyatlar şu şekilde:
Joy 1.3 TCe 140 bg
- Nisan: 209 bin TL
- Mayıs: 219 bin TL
- Haziran: 229 bin 900 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
- Nisan: 296 bin TL
- Mayıs: 297 bin TL
- Haziran: 315 bin 900 TL
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
- Nisan: 326 bin 900 TL
- Mayıs: 340 bin 900 TL
- Haziran: 358 bin 900
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
- Nisan: 322 bin TL
- Mayıs: 334 bin TL
- Haziran: 356 bin TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
- Nisan: 348 bin TL
- Mayıs: 363 bin TL
- Haziran: 385 bin TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
- Nisan: 358 bin 900 TL
- Mayıs: 373 bin 900 TL
- Haziran: 398 bin TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
- Nisan: 376 bin TL
- Mayıs: 392 bin TL
- Haziran: 416 bin TL
RENAULT MEGANE SEDAN NELER SUNUYOR
Bursa'daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilip 30'a yakın ülkeye ihraç edilen Renault Megane Sedan'ın makyajlı versiyonunda öne çıkan en önemli yenilikler arasında 10,2" dijital gösterge paneli, boyutu 9,3 inçe ulaşan EASY LINK multimedya sistemi ve yelpazeye yeni eklenen 1.0 TCe motor gösteriliyor.
Aynı zamanda, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu artıran yenilikler arasında.
C formlu gündüz sürüş LED'leri ile donatılan yeni Megane Sedan'ın Pure Vision LED farlarının yanı sıra, ön ızgaradaki krom süslemelerin formu ve aerodinamik yapıyı iyileştiren hava deflektörlerinin yapısı da değiştirildi.
Cosmo Mavi ve İnci Beyazı gibi yeni seçeneklerin yer aldığı 7 gövde rengi ile satılan Megane Sedan'ın jant seçenekleri ise 16 ile 18 inç arasında değişiyor.
Dileyen müşteriler, makyajlı Megane Sedan ailesinde dur/kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, acil fren destek sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, Auto-Hold, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi gibi güvenlik donanımlarını da tercih edilebiliyor.
RENAULT MEGANE MOTOR SEÇENEKLERİ
Joy, Touch ve Icon paketleriyle satılan makyajlı Renault Megane Sedan ailesi, 3 motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Bunlar; 115 bg gücündeki 1.0 TCe, 140 bg'lik 1.3 TCe benzinli çifti ve 115 bg güç sunan 1.5 Blue dCi dizel.
1.0 TCe sadece manuel vites ile tercih edilebilirken 1.3 TCe 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC ile alınabilecek. Dizel versiyon sadece EDC7 ile geliyor.