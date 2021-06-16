2021 Skoda Octavia haziran ayı zamlı fiyat listesi

2021 model Skoda Octavia modellerinin haziran ayı güncel fiyat listesini sizler için listeledik. İşte yeni zamlarla birlikte güncel Skoda Octavia fiyatları ve üç ay içerisindeki değişim...

İlk olarak Kasım 2019'da karşımıza çıkan ve tüm dünyaya tanıtılan yeni Skoda Octavia, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Türkiye'de satışa sunulmuştu.

Sınıfının en iddialı modeli olarak karşımıza çıkan Skoda Octavia, ekonomik motor seçenekleri ve tamamen revize edilen modern kokpit çizgileriyle müşterilerini bekliyor.

Octavia için bir süredir listelerde devam eden 2020 model yılı satışları, mart ayıyla birlikte son bulmuş ve artık yalnızca 2021 modeller satılmaya başlanmıştı.

SKODA OCTAVIA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2021

2021 Skoda Octavia ürün gamı için açıklanan yeni listede, haziran ayı itibarıyla fiyatlara yine zam geldiğini görüyoruz.

Örneğin 2021 model yılının başlangıç fiyatı mayısta 339 bin 600 TL olarak açıklanırken, haziranda bu fiyat 350 bin 600 TL'ye yükselmiş durumda.

Haziran 2021 Scoda Octavia fiyat listesi ve son üç aylık değişim:

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite

Nisan: 319 bin 600 TL

Mayıs: 339 bin 600 TL

Haziran: 350 bin 600 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite

Nisan:343 bin 500 TL

Mayıs: 362 bin 100 TL

Haziran: 378 bin 400 TL

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium

Nisan: 343 bin 600 TL

Mayıs: 357 bin 800 TL

Haziran: 374 bin 100 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium

Nisan: 366 bin 900 TL

Mayıs: 379 bin 600 TL

Haziran: 402 bin TL

Skoda'nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, yukarıdaki kampanyalı fiyatlar yalnızca haziranda geçerli olacak.