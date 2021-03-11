2021 Skoda Octavia mart ayı güncel fiyat listesi

2021 model Skoda Octavia modellerinin mart ayı güncel fiyat listesini sizler için listeledik. İşte güncel Skoda Octavia fiyatları...

İlk olarak Kasım 2019'da karşımıza çıkan ve tüm dünyaya tanıtılan yeni Skoda Octavia, geçtiğimiz yılın sonunda Türkiye'de satışa sunulmuştu.

Skoda Octavia, fiyat ve performans bazında sunduklarıyla sınıfının en iddialı modeli olarak karşımıza çıktı.

Ekonomik motor seçeneklerinin yanında tamamen revize edilen modern kokpit çizgileriyle de çağ atlayan Octavia için bir süredir listelerde devam eden 2020 model yılı satışları, mart ayıyla birlikte artık tamamen 2021 modele dönmüş durumda.





SKODA OCTAVIA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

2021 Skoda Octavia ürün gamı için açıkladığı yeni listede 30 bin TL’lik net indirimle karşımıza çıkıyor.

Tüm versiyonlar için atılan bu adımla birlikte 2021 model yılının başlangıç fiyatı 294.900 TL olarak açıklanıyor. Zirve paket ise 374 bin 900 TL’den 346 bin TL’ye gerilemiş durumda.

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite 324 bin 900 TL – İndirimli fiyat 294 bin 900 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite 349 bin 900 TL – İndirimli fiyat 319 bin 900 TL

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium 349 bin 900 TL – İndirimli fiyat 319 bin 600 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium 374 bin 900 TL – İndirimli fiyat 346 bin TL