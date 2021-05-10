2021 Skoda Octavia mayıs ayı zamlı fiyat listesi

2021 model Skoda Octavia modellerinin mayıs ayı güncel fiyat listesini sizler için listeledik. İşte yeni zamlarla birlikte güncel Skoda Octavia fiyatları...

İlk olarak Kasım 2019'da karşımıza çıkan ve tüm dünyaya tanıtılan yeni Skoda Octavia, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Türkiye'deki müşterileriyle buluşmuştu.

Fiyat ve performans bazında sunduklarıyla sınıfının en iddialı modeli olarak karşımıza çıkan Skoda Octavia, ekonomik motor seçenekleri ve tamamen revize edilen modern kokpit çizgileriyle karşımıza çıkıyor.

Octavia için bir süredir listelerde devam eden 2020 model yılı satışları, mart ayıyla birlikte son bulmuş ve artık yalnızca 2021 modeller satılmaya başlanmıştı.

SKODA OCTAVIA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ - MAYIS 2021

2021 Skoda Octavia ürün gamı için açıklanan yeni listede, mayıs ayı itibarıyla fiyatlara zam geldiğini görüyoruz.

Örneğin 2021 model yılının başlangıç fiyatı nisanda 319 bin 600 TL olarak açıklanırken, mayısta bu fiyat 339 bin 600 TL'ye yükselmiş durumda.

Mayıs 2021 Scoda Octavia fiyat listesi ve son üç aylık değişim:

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite

Mart: 294 bin 900 TL

Nisan: 319 bin 600 TL

Mayıs: 339 bin 600 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite

Mart: 319 bin 900 TL

Nisan:343 bin 500 TL

Mayıs: 362 bin 100 TL

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium

Mart: 319 bin 600 TL

Nisan: 343 bin 600 TL

Mayıs: 357 bin 800 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium

Mart: 346 bin TL

Nisan: 366 bin 900 TL

Mayıs: 379 bin 600 TL

Skoda'nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, yukarıdaki kampanyalı fiyatlar 1-21 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak.