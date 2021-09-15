2021 Skoda Octavia Scout Türkiye'de: İşte fiyatı

Skoda Octavia'nın off-road stiliyle station wagon gövdeyi harmanlayan Octavia Scout versiyonu, Türkiye'de satışa çıktı. İşte otomobilin fiyatı ve özellikleri...

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından "mobilite" teması ile gerçekleştirilen "Autoshow 2021 Mobility" fuarı, ilk dijital Autoshow organizasyonu olma özelliğine sahip.

26 Eylül'e kadar otomobil tutkunlarını ağırlamaya devam edecek olan dijital fuar sayesinde bazı otomobillerin Türkiye'ye geliş tarihlerini de öğreniyoruz.

Skoda Octavia ailesi, Türkiye'nin dijital fuarı Autoshow Mobility'nin başlamasıyla birlikte yeni bir versiyona daha kavuştu.

Station karoser ile off-road stilini bir araya getiren Skoda Octavia Scout Türkiye'de satışa sunuldu. 2021 Skoda Octavia Scout fiyatı 469 bin 800 TL’den başlıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni Octavia Scout, 150 PS güç ve 250 Nm tork üreten, 48V hafif hibrit desteğine sahip 1.5 litre e-Tec motor ile Türkiye'de satışa sunuldu. Önden çekişli modelde 7 ileri DSG şanzıman standart olarak geliyor.

Panoramik cam tavan, 18 inç hafif alaşımlı jantlar, 10.25 inç dijital gösterge paneli, sanal pedal ve full LED Matrix ön far grubu gibi üstün teknoloji ve konforu standart olarak sunan Octavia Scout, aynı zamanda sportif bir sürüş keyfi için 15 mm yükseltilmiş şasi ile birlikte kombinleniyor.

2021 Skoda Octavia Scout'un güvenlik özellikleri arasında ise acil durum çağrı sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, şerit değiştirme asistanı ve çoklu çarpışma freni gibi standart özellikler görüyoruz. Bunun yanı sıra konfor odaklı teknolojiler arasında hız sabitleme sistemi de mevcut.