2021 Skoda Scala güncel fiyat listesi

Skoda'nın kompakt modeli Scala'nın nisan ayı güncel fiyat listesini sizler için derledik. İşte 2021 Scoda Scala fiyat listesi...

Çekyalı otomobil üreticisi Skoda'nın kompakt modeli Scala, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Rapid modelinin yerine Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

Elite ve Premium donanım seviyeleriyle sunulan Scala'da; LED farlar, 3D dinamik sinyal lambaları, 8 inç multimedya sistemi, ambiyans aydınlatması ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler yer alıyor.

Skoda’nın “Simply Clever” Akılcı Çözümleriyle donatılan Scala’da, ayrıca dijital gösterge paneli, kablosuz telefon şarj ünitesi, anahtarsız çalıştırma sistemi, elektrikli sürücü koltuğu ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar da tercih edilebiliyor.

SKODA SCALA FİYAT LİSTESİ - NİSAN 2021

Nisan ayı itibarıyla güncel Skoda Scala fiyat listesi şu şekilde:

1.0 TSI 110 PS DSG Elite 230 bin 900 TL - 219 bin 600 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium 302 bin 400 TL - 279 bin 500 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 327 bin 400 TL - 308 bin 100 TL







