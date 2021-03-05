2021 Skoda Superb mart ayı güncel fiyat listesi

2021 model Skoda Superb modellerinin mart ayı fiyat listesini sizler için derledik. İşte Skoda Superb güncel fiyatlar...

Çekyalı otomobil üreticisi Skoda'nın amiral gemisi sedan modeli Skoda Superb, 2021 model yılında giriş seviyesindeki Comfort Plus donanımıyla dikkat çekiyor.

2021 Skoda Superb Comfort Plus'ta yan ve perde hava yastıkları, çoklu çarpışma freni, sürücü yorgunluk tespit sistemi, lastik basınç kontrol sistemi, LED gündüz sürüş aydınlatmaları, LED ön-arka farlar, köşe dönüş özellikli LED ön sis farları ve hız sabitleyici gibi özellikler standart olarak geliyor.

TEKNİK DETAYLAR

2021 model Skoda Superb modelinde 1.5 litre TSI ve DSG kombinasyonu neredeyse tek seçenek haline gelmiş durumda.

2021 model Skoda Superb'in dizel tarafında 2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal versiyonu karşımıza çıkıyor.

SKODA SUPERB FİYAT LİSTESİ - MART 2021

2021 Skoda Superb mart ayı fiyat listesinde Combi, yani station wagon gövde tipi de listede yer alıyor. Skoda Superb Combi, 1.5 litre TSI benzinli motor - DSG kombinasyonu ve Prestige donanım seviyesiyle satın alınabiliyor.

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfort Plus - 370 bin 400 TL - Kampanya fiyatı: 332 bin 100 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite - 384 bin 900 TL - Kampanya fiyatı: 345 bin 100 TL



1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 419 bin 900 TL - Kampanya fiyatı: 386 bin 800 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige - 469 bin 900 TL - Kampanya fiyatı: 404 bin 500 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal - 577 bin 900 TL - Kampanya fiyatı: 509 bin 500 TL

2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal - 849 bin 900 TL - Kampanya fiyatı: 749 bin 400 TL

Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige - 469 bin 900 TL - Kampanya fiyatı: 404 bin 500 TL

