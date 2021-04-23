2021 Volkswagen Talagon yeniden ortaya çıktı

Volkswagen'in yeni SUV modeli Talagon, iki yıl aradan sonra Şanghay Otomobil Fuarı'nda yeniden sergilendi.

Son yıllarda SUV modellerine olan ilginin bir hayli artması nedeniyle, markalar artık bu segmente yatırım yapmaya başladı.

Bu markalardan biri olan Alman Volkswagen, 2019'da düzenlenen Şanghay Otomobil Fuarı'ında bir SUV konsepti ile karşımıza çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2021 Şanghay Otomobil Fuarı'nda yeniden karşımıza çıkan Alman şirket, bu sefer aynı modelin üretim versiyonunu sergiledi.

Markanın tüm SUV modelleri gibi ismi "T" harfi ile başlayan Talagon, MQB platformu ile üretilen en büyük SUV olarak tarihe geçecek.

VOLKSWAGEN TALAGON NELER SUNACAK

Tam 5.152 milimetre uzunluğa; 2.002 milimetre genişliğe ve 1.795 milimetre yüksekliğe sahip olan yeni Talagon, 2.980 milimetrelik aks aralığı ile de sınıfının en iyileri arasında. Talagon'dan daha büyük olan modeller arasında Chevrolet Tahoe, Lincoln Navigator ve Rolls-Royce Cullinan gibi isimler bulunuyor.

Volkswagen'in Çin'deki ortağı FAW ile birlikte üretilecek Talagon, MQB Evo platformunu kullanacak. Üç sıralı koltuk ile gelecek bu devasa SUV, 6 ya da 7 koltuklu olarak satın alınabilecek.

Dış tasarımında standart Volkswagen dokunuşlarını görebildiğimiz aracın kabini ise, SUV kardeşlerinin aksine Golf'ü andıran bir tasarıma sahip. Tablet tipi bir bilgi eğlence sistemi kullanan model, çift ekranlı bir kurulumla geliyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Volkswagen tarafından yapulan açıklamaya göre, aracın en yüksek donanım paketi, 2.5 litrelik turbolu V6 motor ile gelecek. 300 bg güç ve 500 Nm tork üretebilecek bu ünite, 4Motion AWD sistemi ile eşleştiriliyor. Buna ek olarak model, 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman seçeneğine sahip.

Talagon, şimdilik Çinli kullanıcıların beğenisine sunulacak bir SUV olacak. Otomobilin Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Kaynak: Motor1 Türkiye