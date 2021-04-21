2021 Yılın Otomobili Ödülü’nü Volkswagen ID.4 kazandı

2021 Yılın Otomobili Ödülü, bir elektrikli SUV olan Volkswagen ID.4'e verildi. İşte farklı kategorilerde ödül kazanan otomobiller...

2005 yılından bu yana yapılan Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year) ödülleri, sahiplerini buldu. 82 ülkeden otomotiv gazetecileri tarafından belirlenen 2021 yılının kazananları, farklı kategorilere göre seçildi.

Bu kategorilere göre; yılın en iyi performans otomobili, yılın en iyi tasarımlı otomobili, yılın en iyi şehir otomobili, yılın en iyi lüks otomobili ve toplamda yılın en iyi otomobili olmak üzere 5 farklı ödül veriliyor.

YILIN OTOMOBİLİ: VOLKSWAGEN ID.4

Dünyada Yılın Otomobili 2021 Ödülü, bir elektrikli SUV olan Volkswagen ID.4'e layık görüldü.

Bunda ID.4'ün başarılı güç ve menzil değerlerine ek olarak aracın şimdiden bayilerde yerini almış olması da mutlaka etkili oldu.

Geçtiğimiz yıl ise bu ödül, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia'nın büyük SUV modeli Telluride'ye gitmişti.

2021 Yılın Otomobili Ödüllleri'nde farklı kategorilerde birinci seçilen otomobiller şu şekilde:

Dünyada Yılın En İyi Otomobili: Volkswagen ID.4

Dünyada Yılın En İyi Lüks Otomobili: Mercedes-Benz S-Serisi

Dünyada Yılın En İyi Performans Otomobili: Porsche 911

Dünyada Yılın En İyi Şehir Otomobili: Honda e

Dünyada Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili: Land Rover Defender

Listede Volkswagen ID.4 modelinin dışında bir başka elektrikli otomobil Honda e de ödül aldı. Bu da elektrikli otomobillerin ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gösteriyor.

EN İYİ OTOMOBİL: VOLKSWAGEN ID.4

EN İYİ LÜKS OTOMOBİL: MERCEDES-BENZ S-SERİSİ

EN İYİ PERFORMANS OTOMOBİLİ: PORSCHE 911

EN İYİ ŞEHİR OTOMOBİLİ: HONDA e

EN İYİ TASARIMLI OTOMOBİL: LAND ROVER DEFENDER