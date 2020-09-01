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- 2021 Yılın Otomobili Ödülü’nün adayları belli oldu
2021 Yılın Otomobili Ödülü’nün adayları belli oldu
2021 yılı için “Dünyada Yılın Otomobili” ödülünün adayları, ödüllerin verilmesine çok uzun bir süre bulunmasına rağmen şimdiden belirlendi.
- Haber Merkezi
- 01.09.2020 - 09:13
2021 yılının mart ayında, New York Otomobil Fuarı’nda düzenlenecek etkinlikte, “Dünyada Yılın Otomobili” ödülleri sahiplerini bulacak.
Ödüllerin verilmesine çok uzun bir süre bulunmasına rağmen, adaylar şimdiden belli olmuş durumda.
Oldukça kalabalık olan liste, eleme yöntemiyle kısaltılacak ve finalistler 2021 yılı başlarında belirlenecek. İşte “Dünyada Yılın Otomobili” ödülü adayları:
DÜNYADA YILIN OTOMOBİLİ
- Audi A3
- BMW 2 Series Gran Coupe
- BMW 4 Series
- Citroen C4 / e-C4
- Ford Escape / Kuga
- Genesis G80
- Honda Jazz / Fit
- Honda-e
- Hyundai Elantra / Avante
- Hyundai i10 / Grand i10
- Hyundai i20
- Kia K5 / Optima
- Kia Sonet
- Kia Sorento
- Mazda MX-30
- Mercedes-Benz GLA
- Nissan Rogue / X-Trail
- Seat Leon
- Skoda Octavia
- Toyota Highlander
- Toyota Sienna
- Toyota Venza / Harrier
- Toyota Yaris / Yaris Cross
- Volkswagen ID.4
YILIN EN İYİ LÜKS OTOMOBİLİ
- Aston Martin DBX
- BMW X6
- Genesis GV80
- Land Rover Defender
- Polestar 2
- Tesla Model Y
- Toyota Mirai
- Volvo XC40 Recharge P8 AWD
YILIN EN İYİ PERFORMANS OTOMOBİLİ
- Audi RS Q3
- Audi RS Q8
- BMW Alpina XB7
- BMW M2 CS
- BMW X5 M / X6 M
- Hyundai Veloster N
- Mercedes-AMG GLS 63
- Mini John Cooper Works GP
- Porsche 718 GTS 4.0
- Porsche 911 Turbo
- Toyota GR Yaris
EN İYİ ŞEHİR OTOMOBİLİ
- Honda Jazz / Fit
- Honda-e
- Hyundai i10 / Grand i10
- Hyundai i20
- Kia Sonet
- Toyota Yaris / Yaris Cross
“Dünyada Yılın Otomobili” ödülünü 2020 yılında kazanan araç Kia Telluride, 2019'da Jaguar I-Pace ve 2018'de de Volvo XC90 olmuştu.