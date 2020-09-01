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2021 Yılın Otomobili Ödülü’nün adayları belli oldu

2021 Yılın Otomobili Ödülü’nün adayları belli oldu

2021 yılı için “Dünyada Yılın Otomobili” ödülünün adayları, ödüllerin verilmesine çok uzun bir süre bulunmasına rağmen şimdiden belirlendi.