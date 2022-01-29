2021'de Avrupa'da en çok satan otomobiller

2021'de Avrupa'da en çok satan otomobiller

Jato Dynamics, Avrupa'daki (28 ülke) binek araç satışlarına ilişkin 2021 verilerini yayınladı.

Avrupa'daki (28 ülke) binek araç satışlarına ilişkin 2021 verilerini paylaşan Jato Dynamics, 2021'de Avrupa otomobil pazarının nasıl şekillendiğini gözler önüne serdi.

Paylaşılan rapora göre, Avruoa'da toplam satışlar 2020 yılına göre yüzde 1,7 oranında düştü.

AVRUPA'DA EN ÇOK SATAN 10 MODEL

2021 yılında Avrupa'daki satışlarda ipi göğüsleyen isim Volkswagen Golf oldu. Öte yandan Golf, 2020'ye göre yüzde 27,9 düşüşle en fazla gerileyen araç konumunda.

Peugeot 208, 196 bin 869 adetle ikinci sırada yer alırken, yüzde 16,9 büyüme kaydeden Dacia Sandero az farkla üçüncülüğe yerleşti.

2021'de Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili olmakla kalmayıp, toplam otomobil satışlarda da ilk 20'de kendine yer bulmayı başaran Tesla Model 3, şirketin yüzünü güldürmeye devam etti.

Az farkla Octavia'nın gerisinde yer alan Model 3, satışlarda Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Mercedes A-Serisi ve BMW 3-Serisi'ni geçmeyi başardı.

2021'de Avrupa'da en çok satan 10 otomobil şu şekilde: