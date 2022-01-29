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2021'de Avrupa'da en çok satan otomobiller
- Haber Merkezi
- 29.01.2022 - 08:49
Avrupa'daki (28 ülke) binek araç satışlarına ilişkin 2021 verilerini paylaşan Jato Dynamics, 2021'de Avrupa otomobil pazarının nasıl şekillendiğini gözler önüne serdi.
Paylaşılan rapora göre, Avruoa'da toplam satışlar 2020 yılına göre yüzde 1,7 oranında düştü.
AVRUPA'DA EN ÇOK SATAN 10 MODEL
2021 yılında Avrupa'daki satışlarda ipi göğüsleyen isim Volkswagen Golf oldu. Öte yandan Golf, 2020'ye göre yüzde 27,9 düşüşle en fazla gerileyen araç konumunda.
Peugeot 208, 196 bin 869 adetle ikinci sırada yer alırken, yüzde 16,9 büyüme kaydeden Dacia Sandero az farkla üçüncülüğe yerleşti.
2021'de Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili olmakla kalmayıp, toplam otomobil satışlarda da ilk 20'de kendine yer bulmayı başaran Tesla Model 3, şirketin yüzünü güldürmeye devam etti.
Az farkla Octavia'nın gerisinde yer alan Model 3, satışlarda Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Mercedes A-Serisi ve BMW 3-Serisi'ni geçmeyi başardı.
2021'de Avrupa'da en çok satan 10 otomobil şu şekilde:
- Volkswagen Golf: 205 bin 408
- Peugeot 208: 196 bin 869
- Dacia Sandero: 196 bin 792
- Renault Clio: 196 bin 243
- Peugeot 2008: 194 bin 653
- Volkswagen T-roc: 186 bin 644
- Toyota Yaris: 182 bin 590
- Opel Corsa: 180 bin 643
- Fiat 500: 174 bin 739
- Citroen C3: 159 bin 302