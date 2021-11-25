2021'de elektrikli otomobil satışları 6 milyona ulaşacak

Yeni hazırlanan bir rapora göre, yıl sonuna kadar satılacak toplam elektrikli otomobil sayısı 6 milyon adede kadar çıkabilir.

Son zamanlarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi. Birçok marka, bu pazara dev yatırımlar yapmaya devam ederken, satışlardaki artış da sürüyor.

Bloomberg New Energy Finance'in raporuna göre, 2021'de elektrikli otomobil satışları 5.6 milyon adede ulaşacak. Hatta bu rakamın 6 milyona kadar çıkabileceği de öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl 3.1 milyon adet satan elektrikli araçlar, 2019'da 2 milyon adedi geçmişti.

İLK 6 AYDA YÜZDE 140 ARTIŞ

2021'in ilk altı ayında, elektrikli otomobil satışları 2019'un ilk yarısına kıyasla yüzde 140 artış gösterdi.

Elektrikli otomobiller, 2021 yılının ilk yarısında dünya genelindeki tüm satışların yaklaşık yüzde 7'sini oluşturdu. 2019 yılında bu sayı sadece yüzde 2.6 olarak kayıtlara geçmişti.

BNEF raporuna göre, dünya genelinde 8.5 milyon adedin üzerinde sıfır emisyonlu araç var. Rapor, ayrıca 2040 yılına kadar bu araçların sayısının 677 milyon adet olacağını öngörüyor.