2021'de ikinci el online oto pazarında 1,6 milyon satış yapıldı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yıl 1 milyon 652 bin 710 olurken, ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 63 artış gerçekleşti.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, 2020'de 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış gerçekleşti. Böylece satışlar, 2020'ye göre yüzde 19 azaldı.

2021 yılı toplamında 2.el online pazarında 3 milyon 540 bin 937 tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 47'si satıldı. (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor.)

FİYATLAR YÜZDE 19 ARTTI

İkinci el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, online pazarda ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 63'lük fiyat artışı gözlemlendi.

En çok fiyat artışı yüzde 73'le B-SUV segmentinde gerçekleşirken bunu yüzde 67 ile C-SUV ve yüzde 66 ile de C-HB segmentleri izledi.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI 3 MİLYONU GEÇTİ

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, geçen yıl satışlarda ilk sırayı 1 milyon 62 bin 61'le dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 555 bin 737 satışla benzinli ve 15 bin 852 satışla da oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobiller, 13 bin 256 satışla dördüncü, elektrikli otomobiller de 3 bin 804 satışla beşinci oldu.

ARALIK AYI RAKAMLARI

Diğer yandan aylık bazda ele alındığında, 2021 yılı aralık ayında 2.el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 198 bin 129 adet satış gerçekleşti.

Kasım 2021 ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 48, bir önceki senenin aralık ayı ile kıyaslandığında yüzde 72 artış görüldü.

Aralık ayında 2.el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 15'lik fiyat artışı gözlendi.

Ayrıca geçen ay en çok 19 bin 254 adet ile 5 yaş ve 17 bin 600 adet ile 6 yaş araçların satışı gerçekleşti.