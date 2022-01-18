2021'de otomotiv üretimi yüzde 2 düştü

2021’de otomotiv üretimi geçen yıla göre yüzde 2 azalarak 1 milyon 276 bin 140 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2021 yılına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini yayınladı.

2021 yılında toplam üretim 2020 yılına göre yüzde 2 azalarak, 1 milyon 276 bin 140 adet, otomobil üretimi ise yüzde 8 azalarak 782 bin 835 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 331 bin 643 adede ulaştı.

ARALIK AYI ÜRETİM RAKAMLARI DA DÜŞTÜ

Türk otomotiv sanayisinin aralık ayı üretimi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 azalarak 131 bin 557 adet olurken, aynı dönemde 76 bin 570 adet otomobil üretildi.

Ayrıca, otomotiv sanayisinin 2021 yılı kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti.

TİCARİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ VAR

2021 yılında ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 arttı. Bu dönemde, üretim hafif ticari araç grubunda yüzde 9, ağır ticari araç grubunda yüzde 40 oranında arttı.

Pazara bakıldığında ise; toplam ticari araç pazarı 2020 yılına göre yüzde 13, hafif ticari araç pazarı yüzde 8 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 51 oranında arttı.

2021 İHRACAT RAKAMLARI

2021 yılında otomotiv ihracatı, bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 2 artarak 937 bin 5 adet olarak kayıtlara geçti. Otomobil ihracatı da yüzde 5 oranında azalarak 565 bin 361 adet oldu.

2020 yılında, toplam otomotiv ihracatı 29,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 0,4 oranında azalarak 9,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

