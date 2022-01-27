2021'de trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 1 milyon 153 bin oldu

2021'de trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 1 milyon 153 bin oldu

Türkiye'de 2021'de 1 milyon 153 bin 165 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 42 bin 924 taşıtın kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, 2021'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 249 bin 119 oldu. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE 1 MİLYON 153 BİN ARACIN KAYDI YAPILDI

Geçen yıl, 2020'ye kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11 artarak 1 milyon 153 bin 165, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,2 azalarak 42 bin 924 oldu. Böylece 2021'de trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 110 bin 241 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 37 otomobilin yüzde 62'sinin benzin, yüzde 23,6'sının dizel, yüzde 9,2'sinin elektrikli veya hibrit, yüzde 5,2'sinin LPG yakıtlı olduğu görüldü.

ARALIK AYI VERİLERİ

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 65 bin 562 olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 45,1'inin otomobil, yüzde 21,4'ünün motosiklet, yüzde 17,8'inin kamyonet, yüzde 10,7'sinin traktör, yüzde 3,8'inin kamyon, yüzde 0,5'inin minibüs, yüzde 0,5'inin otobüs ve yüzde 0,2'sinin özel amaçlı taşıtlar olduğu belirtildi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 26,1 azaldı. Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,1 düştü.