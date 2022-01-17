2021'de Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

2021'de Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

2021 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil marka ve modelleri açıklandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu.

Otomobil satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye'de geçen yıl elektrikli otomobil satışları yüzde 237,2 artışla 2 bin 846'ya ve hibrit otomobil satışları da yüzde 105,1 artışla 49 bin 493'e yükseldi. Ancak bu büyük artışa rağmen satış rakamları, yine de beklenen seviyelere çıkamadı.

2021'DE EN ÇOK SATILAN 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL MARKASI

BMW, 2021'de 842 adet elektrik motorlu araç satışı gerçekleştirdi ve en çok satılan marka oldu. Bu markayı, 772 adet satışla Renault takip etti.

BMW - 842

Renault - 772

Porsche - 353

Mercedes-Benz - 335

MG - 318

Hyundai - 64

DFSK - 53

Mini - 41

Jaguar - 31

Volvo - 21

2021'DE EN ÇOK SATILAN 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL MODELİ

2021'de ülkemizde en çok satılan elektrikli otomobil modeli, 742 adetlik satışla Renault Zoe oldu. BMW iX3, 663 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı.