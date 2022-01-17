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    2021'de Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

    2021 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil marka ve modelleri açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 15:01
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    2021'de Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu.

    Otomobil satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı.

    ELEKTRİKLİ SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

    Türkiye'de geçen yıl elektrikli otomobil satışları yüzde 237,2 artışla 2 bin 846'ya ve hibrit otomobil satışları da yüzde 105,1 artışla 49 bin 493'e yükseldi. Ancak bu büyük artışa rağmen satış rakamları, yine de beklenen seviyelere çıkamadı.

    2021 de Türkiye de en çok satılan elektrikli otomobiller #1

    2021'DE EN ÇOK SATILAN 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL MARKASI

    BMW, 2021'de 842 adet elektrik motorlu araç satışı gerçekleştirdi ve en çok satılan marka oldu. Bu markayı, 772 adet satışla Renault takip etti.

    • BMW - 842
    • Renault - 772
    • Porsche - 353
    • Mercedes-Benz - 335
    • MG - 318
    • Hyundai - 64
    • DFSK - 53
    • Mini - 41
    • Jaguar - 31
    • Volvo - 21

    2021'DE EN ÇOK SATILAN 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL MODELİ

    2021'de ülkemizde en çok satılan elektrikli otomobil modeli, 742 adetlik satışla Renault Zoe oldu.  BMW iX3, 663 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı.

    • Renault Zoe - 742
    • BMW iX3 - 663
    • Porsche Taycan - 353
    • Mercedes-Benz EQC - 331
    • BMW iX - 146
    • Hyundai KONA - 64
    • DFSK Series 3 - 53
    • Mini Cooper SE - 41
    • BMW i3 - 33
    • Volvo XC40 - 23

    RENAULT ZOE


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