2021'de Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri

2021'de Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri

Ekim sonu itibarıyla açıklanan verilere göre, 2021'in ilk 10 aylık dönemindeki SUV satışlarında zirveye oynayan modelleri listeledik.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Ülkemiz genelinde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Geride bıraktığımız ekim ayında, SUV satışları sedan otomobilleri üçüncü kez geride bıraktı. Gelin 10 aylık dönemde en çok satan 10 SUV modeline ve satış fiyatlarına daha yakından bakalım.

İLK 10 AYDA EN ÇOK SATAN 10 SUV

2021 ocak-ekim döneminde, Türkiye'deki en erişilebilir SUV modellerden olan Dacia Duster liderlik koltuğunda.

Makyaj operasyonuyla aileye katılan Egea Cross ise zirveyi oldukça yakından takip ediyor.

Dacia Duster - 16 bin 802

Fiat Egea Cross - 15 bin 705

Volkswagen Tiguan - 8 bin 412

Hyundai Tucson: 8 bin 258

Peugeot 3008 - 7 bin 696

Nissan Qashqai - 7 bin 531

Peugeot 2008 - 7 bin 507

Volkswagen T-Roc - 6 bin 140

Kia Sportage - 5 bin 481

Opel Crossland - 4 bin 716





İLK 10 AYDA EN ÇOK SATAN 10 SUV FİYATLARI

İlk 10 ayda en çok satan 10 SUV modelinin ülkemizdeki başlangıç fiyatları ise şu şekilde: