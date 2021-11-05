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- 2021'de Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri
2021'de Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri
Ekim sonu itibarıyla açıklanan verilere göre, 2021'in ilk 10 aylık dönemindeki SUV satışlarında zirveye oynayan modelleri listeledik.
- Haber Merkezi
- 05.11.2021 - 09:05
- Güncelleme : 05.11.2021 - 10:54
Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Ülkemiz genelinde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.
Geride bıraktığımız ekim ayında, SUV satışları sedan otomobilleri üçüncü kez geride bıraktı. Gelin 10 aylık dönemde en çok satan 10 SUV modeline ve satış fiyatlarına daha yakından bakalım.
İLK 10 AYDA EN ÇOK SATAN 10 SUV
2021 ocak-ekim döneminde, Türkiye'deki en erişilebilir SUV modellerden olan Dacia Duster liderlik koltuğunda.
Makyaj operasyonuyla aileye katılan Egea Cross ise zirveyi oldukça yakından takip ediyor.
- Dacia Duster - 16 bin 802
- Fiat Egea Cross - 15 bin 705
- Volkswagen Tiguan - 8 bin 412
- Hyundai Tucson: 8 bin 258
- Peugeot 3008 - 7 bin 696
- Nissan Qashqai - 7 bin 531
- Peugeot 2008 - 7 bin 507
- Volkswagen T-Roc - 6 bin 140
- Kia Sportage - 5 bin 481
- Opel Crossland - 4 bin 716
İLK 10 AYDA EN ÇOK SATAN 10 SUV FİYATLARI
İlk 10 ayda en çok satan 10 SUV modelinin ülkemizdeki başlangıç fiyatları ise şu şekilde:
- Dacia Duster - 226 bin TL
- Fiat Egea Cross - 200 bin 900 TL
- Volkswagen Tiguan - 507 bin TL
- Hyundai Tucson: 424 bin TL
- Peugeot 3008 - 485 bin TL
- Nissan Qashqai - 429 bin TL
- Peugeot 2008 - 338 bin TL
- Volkswagen T-Roc - 473 bin 700 TL
- Kia Sportage - 266 bin 500 TL
- Opel Crossland - 263 bin 700 TL