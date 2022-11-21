2022 Altın Direksiyon Ödülü Opel Astra'nın oldu

Opel’in başarılı kompakt modeli Astra, yeni nesliyle 2022 Altın Direksiyon Ödülü’ne layık görüldü.

İlk olarak üretildiği 1991 yılından bu yana 30 yılı geride bırakan ve günümüze kadar toplamda 15 milyon adetten fazla satılan Opel’in kompakt sınıftaki temsilcisi Astra, tamamen yenilenerek geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelmişti.

Opel’in başarılı kompakt modeli Astra, yeni nesliyle 2022 Altın Direksiyon Ödülü’ne layık görüldü.

Alman üretici, yeni Astra ile 2022 Altın Direksiyon Ödülü’nü kazanarak bu ödülü üst üste 3 kez kazanan ilk marka oldu.

2020'de Opel Corsa-e bu ödüle layık görülürken geçen sene ise Opel Mokka-e ödülü alma başarısını göstermişti. Bu sene alınan son ödül ise Opel’in 20. “Altın Direksiyon” ödülü olarak ayrı bir öneme de sahip.

AA'da yer alan habere göre, Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, “Yeni Opel Astra ile hedefi gerçekten on ikiden vurduk. Yeni kompakt modelimiz, sadece ikna edici olmakla kalmıyor, aynı zamanda karşı tarafta heyecan uyandırıyor.

AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucularının, uzman jürinin ve editör arkadaşların da aynı şekilde yorumlamasından dolayı çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Yeni Opel Astra neler sunuyor

Yeni 2022 Opel Astra'nın giriş seviyesinde 110 beygir ve 130 beygirlik güç seçeneklerine sahip 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli ünite karşımıza çıkıyor. Dizel tarafındaysa yine 130 beygir güç üreten turbo dört silindirli üniteye yer veriliyor.

Öte yandan yeni Astra'da 1.6 litre turbo benzinli ve bir elektrik motorunun kombine edildiği PHEV seçenekler de mevcut.

Toplamda 180 beygir ve 225 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunulan hibrit sistemde, 12.4 kWsa'lik batarya paketi sayesinde 50 kilometre saf elektrikli sürüş modu bulunuyor.