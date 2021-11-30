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    2022 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı

    2022 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde elektrikli araç fırtınası esiyor. Yapılan oylama ile finale kalan 7 araçtan 6 tanesi tam elektrikli.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 09:12
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    2022 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı

    Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan "Avrupa'da Yılın Otomobili" finalistleri belli oldu.

    2022 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri, 39 aday otomobil arasından belirlendi. Yarışmada 23 ülkeden toplamda 61 jüri oy kullandı.

    Otomobillerin yarışmaya aday olabilmek için yeni olması ve 2021 yılı sona ermeden önce en az 5 Avrupa ülkesinde satışa çıkmış olması gerekiyor.

    7 FİNALİSTTEN 6'SI ELEKTRİKLİ

    Geçtiğimiz yıl Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nü Toyota Yaris kazanmıştı. Bu yıl ise finale adeta elektrikli damgası vurdu. Finale kalan 7 araçtan 6 tanesinin tam elektrikli olması dikkat çekti.

    28 Şubat'ta Cenevre'de kazananın açıklanacağı Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde finale kalan 7 otomobil şöyle:

    1. CUPRA BORN

    cupra born

    2. FORD MUSTANG MACH-E

    FORD

    3. HYUNDAI IONIQ 5

    2022 Avrupa da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı #3

    4. KIA EV 6

    kia ev6

    5. PEUGEOT 308

    PEUGEOT

    6. RENAULT MEGANE E-TECH

    RENAULT

    7. SKODA ENYAQ

    ENYAQ

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