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- 2022 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı açıklandı
2022 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı açıklandı
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 08:43
Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan "Avrupa'da Yılın Otomobili" finalistleri, geçtiğimiz yıl kasım ayında belli olmuştu.
2022 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri, 39 aday otomobil arasından belirlendi. Yarışmada 23 ülkeden toplamda 61 jüri oy kullandı.
Otomobillerin yarışmaya aday olabilmek için yeni olması ve 2021 yılı sona ermeden önce en az 5 Avrupa ülkesinde satışa çıkmış olması gerekiyor.
7 FİNALİSTTEN 6'SI ELEKTRİKLİ
2021'de Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nü Toyota Yaris kazanmıştı. Bu yıl ise finale adeta elektrikli damgası vurdu. Finale kalan 7 araçtan 6 tanesinin tam elektrikli olması dikkat çekti.
Şampiyona geçmeden önce, Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde finale kalan 7 otomobili hatırlayalım:
- Cupra Born
- Ford Mustang Mach-e
- Hyundai iONIQ 5
- KIA EV 6
- Peugeot 308
- Renault Megane e-Tech
- Skoda Enyaq
AVRUPA'DA YILIN OTOMOBİLİ: KIA EV 6
Tanıtıldığından bu yana olumlu eleştiriler alan Kia EV 6, Avrupa'da Yılın Otomobili 2022 yarışmasını kazandı. Ayrıca Kia, bu yıl 59'uncu kez düzenlenen yarışmada ilk defa birincilik elde etti.
Kia EV 6, toplamda 279 puan topladı ve 12 jüriden en yüksek puanı aldı. En yakın rakibi Renault Magane E-TECH ise 15 jüriden en yüksek puanı almasına rağmen 265 puanda kaldı. Podyuma üçüncü olarak çıkan isim de 261 puanla Hyundai Ioniq 5 oldu.
Final mücadelesine kalan 7 otomobilden 6'sının elektrikli olduğu yarışmada diğer modellerin topladığı puanlar da şöyle:
- Peugeot 308 - 191 puan
- Skoda Enyaq iV - 185 puan
- Ford Mustang Mach-E - 150 puan
- Cupra Born - 144 puan