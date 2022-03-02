2022 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı açıklandı

2022 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde elektrikli araç fırtınası esti. Yapılan oylama ile finale kalan 7 araçtan şampiyon seçildi.

Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan "Avrupa'da Yılın Otomobili" finalistleri, geçtiğimiz yıl kasım ayında belli olmuştu.

2022 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri, 39 aday otomobil arasından belirlendi. Yarışmada 23 ülkeden toplamda 61 jüri oy kullandı.

Otomobillerin yarışmaya aday olabilmek için yeni olması ve 2021 yılı sona ermeden önce en az 5 Avrupa ülkesinde satışa çıkmış olması gerekiyor.

7 FİNALİSTTEN 6'SI ELEKTRİKLİ

2021'de Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nü Toyota Yaris kazanmıştı. Bu yıl ise finale adeta elektrikli damgası vurdu. Finale kalan 7 araçtan 6 tanesinin tam elektrikli olması dikkat çekti.

Şampiyona geçmeden önce, Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde finale kalan 7 otomobili hatırlayalım:

Cupra Born

Ford Mustang Mach-e

Hyundai iONIQ 5

KIA EV 6

Peugeot 308

Renault Megane e-Tech

Skoda Enyaq

AVRUPA'DA YILIN OTOMOBİLİ: KIA EV 6

Tanıtıldığından bu yana olumlu eleştiriler alan Kia EV 6, Avrupa'da Yılın Otomobili 2022 yarışmasını kazandı. Ayrıca Kia, bu yıl 59'uncu kez düzenlenen yarışmada ilk defa birincilik elde etti.

Kia EV 6, toplamda 279 puan topladı ve 12 jüriden en yüksek puanı aldı. En yakın rakibi Renault Magane E-TECH ise 15 jüriden en yüksek puanı almasına rağmen 265 puanda kaldı. Podyuma üçüncü olarak çıkan isim de 261 puanla Hyundai Ioniq 5 oldu.

Final mücadelesine kalan 7 otomobilden 6'sının elektrikli olduğu yarışmada diğer modellerin topladığı puanlar da şöyle: