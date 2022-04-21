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    2022 BMW i7 elektrikli sedan tanıtıldı

    2022 BMW i7 elektrikli sedan tanıtıldı

    Yedinci nesline geçiş yapan BMW 7-Serisi, aynı zamanda ilk kez tamamen elektrikli bir versiyonla karşımıza çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 11:48
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    Alman otomobil üreticisi BMW, 7 Serisi'ni yedinci nesline güncelledi. Şirket, aynı zamanda bir sürpriz yaparak ilk kez bu seride tamamen elektrikli bir modelle karşımıza çıktı.

    Tamamen elektrikli yeni 2022 BMW i7 xDrive60, bu yılın sonlarına doğru Avrupa'da satışa sunulacak.

    Elektrikli BMW i7 xDrive60 teknik detaylar

    Yeni BMW i7 xDrive60, ön ve arka akslarda yer alan iki elektrik motordan güç aıyor. Dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan elektrikli sedan, toplamda 536 beygir güç ve 744 Nm tork üretiyor..

    i7 xDrive60, 0-0100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlıyor. Modelin azami hızı ise 240 km/s ile sınırlandırılıyor.

    bmw

    Giriş seviyesindeki i7 xDrive60'ı önümüzdeki yıl i7 M70 xDrive modeli izleyecek. M rozeti taşıyan versiyonla güç, 600 beygir ve tork ise 1000 Nm seviyelerine kadar yükselecek.

    Alman otomotiv devi, ürettikleri en yüksek torklu yol otomobilinin 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlayacağını belirtiyor. Otomobillerin fiyatları hakkında henüz resmi bir açıklama yok.

    bmw

    bmw

    bmw


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