2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü finalistleri

2022 Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde ana ödülün ve diğer kategorilerin finalistleri belli oldu.

2005 yılından bu yana yapılan Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year) ödülleri, 82 ülkeden otomotiv gazetecileri tarafından belirleniyor.

Bu kategorilere göre; yılın en iyi performans otomobili, yılın en iyi tasarımlı otomobili, yılın en iyi şehir otomobili, yılın en iyi lüks otomobili ve toplamda yılın en iyi otomobili olmak üzere 5 farklı ödül veriliyor.

FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Kazanan ismin nisanda açıklanacağı 2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için 28 modelden oluşan katılımcılar arasından 10 finalist seçildi.

Finalistlerin dört tanesi tamamen elektrikli model olarak seçildi. Audi Q4 e-tron ve Cupra Formentor, finalistler arasında Volkswagen Grubu'nu temsil ediyor. Hyundai Motor'un ise dört temsilcisi var.

DÜNYADA YILIN OTOMOBİL ÖDÜLÜ FİNALİSTLERİ

Audi Q4 e-tron

Cupra Formentor

Ford Mustang Mach-E

Genesis G70

Honda Civic

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Tucson

Kia EV6

Lexus NX

Toyota GR86/Subaru BRZ

Öte yandan, finalist olamayıp elenen modeller şu şekilde: