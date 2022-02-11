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- 2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü finalistleri
2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü finalistleri
- Haber Merkezi
- 11.02.2022 - 09:03
- Güncelleme : 11.02.2022 - 10:03
2005 yılından bu yana yapılan Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year) ödülleri, 82 ülkeden otomotiv gazetecileri tarafından belirleniyor.
Bu kategorilere göre; yılın en iyi performans otomobili, yılın en iyi tasarımlı otomobili, yılın en iyi şehir otomobili, yılın en iyi lüks otomobili ve toplamda yılın en iyi otomobili olmak üzere 5 farklı ödül veriliyor.
FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Kazanan ismin nisanda açıklanacağı 2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için 28 modelden oluşan katılımcılar arasından 10 finalist seçildi.
Finalistlerin dört tanesi tamamen elektrikli model olarak seçildi. Audi Q4 e-tron ve Cupra Formentor, finalistler arasında Volkswagen Grubu'nu temsil ediyor. Hyundai Motor'un ise dört temsilcisi var.
DÜNYADA YILIN OTOMOBİL ÖDÜLÜ FİNALİSTLERİ
- Audi Q4 e-tron
- Cupra Formentor
- Ford Mustang Mach-E
- Genesis G70
- Honda Civic
- Hyundai Ioniq 5
- Hyundai Tucson
- Kia EV6
- Lexus NX
- Toyota GR86/Subaru BRZ
Öte yandan, finalist olamayıp elenen modeller şu şekilde:
- Acura MDX
- Chevrolet Bolt EV/EUV
- Chevrolet Corvette C8
- Citroen C5X
- Dacia Sandero
- Hyundai Staria
- Kia Sportage
- Mitsubishi Outlander
- Nissan Pathfinder
- Opel Mokka
- Peugeot 308
- Renault Kiger
- Subaru Outback
- Toyota Corolla Cross
- Toyota Yaris Cross
- Volkswagen Taigun
- Volkswagen Taos