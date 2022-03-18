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- 2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nde finale kalan modeller
2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nde finale kalan modeller
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 17:37
- Güncelleme : 18.03.2022 - 17:39
2005 yılından bu yana yapılan Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year) ödülleri, 82 ülkeden otomotiv gazetecileri tarafından belirleniyor.
Bu kategorilere göre; yılın en iyi performans otomobili, yılın en iyi tasarımlı otomobili, yılın en iyi şehir otomobili, yılın en iyi lüks otomobili ve toplamda yılın en iyi otomobili olmak üzere 5 farklı ödül veriliyor.
FİNALE KALAN 3 MODEL BELLİ OLDU
Kazanan ismin nisanda açıklanacağı 2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için 28 modelden oluşan katılımcılar arasından 10 finalist seçilmişti. Şimdi ise finale kalan 3 model belli oldu.
DÜNYADA YILIN OTOMOBİL ÖDÜLÜ FİNALİSTLERİ
Finale kalan 3 modele geçmeden önce, ilk 10'a giren modelleri bir kez daha hatırlayalım:
- Audi Q4 e-tron
- Cupra Formentor
- Ford Mustang Mach-E
- Genesis G70
- Honda Civic
- Hyundai Ioniq 5
- Hyundai Tucson
- Kia EV6
- Lexus NX
- Toyota GR86/Subaru BRZ
İLK 3'E KALAN MODELLER
Yılın otomobili ödülü için finale kalan isimler Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 oldu. Finale kalan 3 otomobilin de elektrikli olması dikkat çekti.
Kazanan model, 13 Nisan'da düzenlenecek etkinlik kapsamında açıklanacak ve ödülünü alacak.