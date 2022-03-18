2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nde finale kalan modeller

2022 Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde finalde yarışacak 3 model belli oldu. 3 modelin de elektrikli olması dikkat çekti.

2005 yılından bu yana yapılan Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year) ödülleri, 82 ülkeden otomotiv gazetecileri tarafından belirleniyor.

Bu kategorilere göre; yılın en iyi performans otomobili, yılın en iyi tasarımlı otomobili, yılın en iyi şehir otomobili, yılın en iyi lüks otomobili ve toplamda yılın en iyi otomobili olmak üzere 5 farklı ödül veriliyor.

FİNALE KALAN 3 MODEL BELLİ OLDU

Kazanan ismin nisanda açıklanacağı 2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için 28 modelden oluşan katılımcılar arasından 10 finalist seçilmişti. Şimdi ise finale kalan 3 model belli oldu.

DÜNYADA YILIN OTOMOBİL ÖDÜLÜ FİNALİSTLERİ

Finale kalan 3 modele geçmeden önce, ilk 10'a giren modelleri bir kez daha hatırlayalım:

Audi Q4 e-tron

Cupra Formentor

Ford Mustang Mach-E

Genesis G70

Honda Civic

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Tucson

Kia EV6

Lexus NX

Toyota GR86/Subaru BRZ

İLK 3'E KALAN MODELLER

Yılın otomobili ödülü için finale kalan isimler Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 oldu. Finale kalan 3 otomobilin de elektrikli olması dikkat çekti.

Kazanan model, 13 Nisan'da düzenlenecek etkinlik kapsamında açıklanacak ve ödülünü alacak.