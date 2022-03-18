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    2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nde finale kalan modeller

    2022 Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde finalde yarışacak 3 model belli oldu. 3 modelin de elektrikli olması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 17:39
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    2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nde finale kalan modeller

    2005 yılından bu yana yapılan Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year)  ödülleri,  82 ülkeden otomotiv gazetecileri tarafından belirleniyor.

    Bu kategorilere göre; yılın en iyi performans otomobili, yılın en iyi tasarımlı otomobili, yılın en iyi şehir otomobili, yılın en iyi lüks otomobili ve toplamda yılın en iyi otomobili olmak üzere 5 farklı ödül veriliyor.

    FİNALE KALAN 3 MODEL BELLİ OLDU

    Kazanan ismin nisanda açıklanacağı 2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için 28 modelden oluşan katılımcılar arasından 10 finalist seçilmişti. Şimdi ise finale kalan 3 model belli oldu.

    audi

    DÜNYADA YILIN OTOMOBİL ÖDÜLÜ FİNALİSTLERİ

    Finale kalan 3 modele geçmeden önce, ilk 10'a giren modelleri bir kez daha hatırlayalım:

    • Audi Q4 e-tron
    • Cupra Formentor
    • Ford Mustang Mach-E
    • Genesis G70
    • Honda Civic
    • Hyundai Ioniq 5
    • Hyundai Tucson
    • Kia EV6
    • Lexus NX
    • Toyota GR86/Subaru BRZ

    İLK 3'E KALAN MODELLER

    Yılın otomobili ödülü için finale kalan isimler Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 oldu. Finale kalan 3 otomobilin de elektrikli olması dikkat çekti.

    Kazanan model, 13 Nisan'da düzenlenecek etkinlik kapsamında açıklanacak ve ödülünü alacak.

    ford mustang


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