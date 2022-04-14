2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı belli oldu

2022 Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde finalde yarışan 3 modelden kazanan açıklandı.

2005 yılından bu yana yapılan Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year) ödülleri, 82 ülkeden otomotiv gazetecileri tarafından belirleniyor.

Bu kategorilere göre; yılın en iyi performans otomobili, yılın en iyi tasarımlı otomobili, yılın en iyi şehir otomobili, yılın en iyi lüks otomobili ve toplamda yılın en iyi otomobili olmak üzere 5 farklı ödül veriliyor.

2022 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için 28 modelden oluşan katılımcılar arasından 10 finalist seçilmiş, ardından Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 finale kalmıştı.





Kazanan: Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5, Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödülüne layık görüldü. Hyundai Ioniq 5, ana ödülün yanında Yılın Elektrikli Otomobili ve Yılın Otomobil Tasarımı kategorilerinde de başı çekerek toplamda üç ödül aldı.

Öte yandan Toyota Yariş, Yılın Şehir Otomobili ödülünü alırken, Yılın Lüks otomobili ödülü Mercedes-Benz EQS'ye gitti.